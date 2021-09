Un parterre di star, contenuti extra delle nostre serie preferite e altro ancora. L’attesissimo incontro con Netflix Tudum sarà il 25 settembre.

Appuntamento mondiale il prossimo 25 settembre per l’ennesima mossa a effetto di Netflix. Per quella data, infatti, gli appassionati delle serie tv saranno chiamati a raccolta per assistere a Tudum, il social event promosso dalla piattaforma streaming e dedicato proprio ai fan dell’intrattenimento televisivo. Uno di quei settori che proprio grazie alle serie ha visto iniziare una nuova era, della quale Netflix si è fatto portabandiera. E un evento di questo tipo, in un catino ricolmo come quello dei social, contribuirà a rafforzarne il brand e ampliarne ulteriormente il mercato.

Una rassegna vera e propria, fruibile per chiunque e, soprattutto, densa di contenuti innovativi. L’occasione giusta, probabilmente, per raggiungere quella fetta di pubblico ancora al di fuori del circuito Netflix. Il palinsesto è di quelli unici: tre ore di contenuti live, 145 ospiti e 70 titoli in totale. Numeri che non dicono molto sulla portata di un evento che, a ogni modo, dal colosso americano promettono essere imperdibile. Poco si sa anche di coloro che parteciperanno in qualità di ospiti. Solo qualche piccola indiscrezione che, però, alimenta la curiosità. Giusto qualche nome: Jennifer Aniston, Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence e Charlize Teron. Tanto per rendere l’idea.

Netflix Tudum, il programma: date e orari

Il bello della diretta è anche questo: scoprire man mano con cosa si avrà a che fare. E il social lo consente più di qualsiasi altra piattaforma. A ogni modo, qualcosa già si sa: ad esempio dove, quando e come partecipare in qualità di spettatori. Innanzitutto il giorno: come detto, l’appuntamento sarà il 25 settembre, con orario variabile a seconda del Pese in cui ci si trova. Per quanto riguarda l’Italia, lo show inizierà alle 18, anche se è previsto un piccolo opening anche alle 14. Per quanto riguarda il luogo, il live sarà trasmesso in contemporanea sui canali YouTube, Twitch e Twitter. Niente registrazioni o quant’altro: basteranno un computer o un dispositivo mobile assieme a una connessione performante.

Tutto pronto quindi. Netflix Tudum apre le sue porte anche ai generi più particolari, spaziando dagli anime giapponesi alle serie tv più seguite. Tutto attraverso degli esclusivi contenuti extra che renderanno l’intrattenimento ancora più appagante. Un’occasione per conoscere meglio i propri contenuti preferiti (da Bridgerton a The Crown, da La Casa di Carta a Stranger Things e Vikings) e, soprattutto, il mondo della piattaforma streaming più amata del Nuovo Millennio. Per gli appassionati, meglio mettere la sveglia.