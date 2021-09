Tra gli attori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Marco Bocci.

Attore italiano particolarmente apprezzato, Marco Bocci è noto anche per essere il marito di Laura Chiatti. In grado di costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, non stupisce che siano in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Marco Bocci: chi è, altezza, carriera

Nome: Marco Bocci, nome d’arte di Marco Bocciolini

Altezza: 178 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 4 Agosto 1978

Luogo di nascita: Marsciano, in provincia di Perugia

Nato a Marsciano, in provincia di Perugia, il 4 agosto 1978, Marco Bocci, nome d’arte di Marco Bocciolini, è alto 178 cm ed è del segno zodiacale del Leone. Ha conseguito il diploma in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta”.

Attore di teatro, cinema e soprattutto televisione, tra i film in cui ha recitato si annoverano: I cavalieri che fecero l’impresa del 2001, Cuori rubati del 2002, Los Borgia del 2006, ma anche la serie tv Incantesimo 8. Tra le altre citiamo anche la miniserie tv Graffio di tigre e Caterina e le sue figlie 2, del 2007, Ho sposato uno sbirro del 2008 e Romanzo criminale – La serie sempre del 2008.

Ma non solo, ha vestito i panni di Domenico Calcaterra in Squadra antimafia – Palermo oggi e di Aladino nella fiction Le mille e una notte – Aladino e Sherazade, andata in onda su Rai 1 ne 2012. Nel novembre del 2014 è sul grande schermo con la commedia Scusate se esisto!, mentre l’anno seguente è uno dei protagonisti di Italo.

Dal 2016 Bocci è il protagonista della serie Solo, per poi ricoprire nel 2018 i panni di giudice ad Amici di Maria De Filippi. L’anno seguente debutta come regista cinematografico grazie al film A Tor Bella Monaca non piove mai. Nel 2020 esce il suo nuovo spettacolo Lo zingaro. Il 2021, inoltre, esce con due nuovi film, Calibro 9 e Bastardi a mano armata. A partire dal 23 settembre 2021, inoltre, è in onda sulla Rai con il medical drama Fino all’ultimo battito.

Marco Bocci: vita privata, ex, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, in passato Marco Bocci è stato sentimentalmente legato a Emma Marrone. Nel gennaio del 2014 ufficializza la relazione con l’attrice Laura Chiatti, con cui convola a nozze il 5 luglio dello stesso anno. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Enea, il 22 gennaio 2015 e Pablo, l’8 luglio 2016. A proposito della storia d’amore con Laura Chiatti, lo stesso attore in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair ha dichiarato: “L’incontro con Laura è stato meraviglioso e istintivo, ci siamo trovati”.

Per poi aggiungere: “Pensavo ai bambini, ma il matrimonio non mi interessava, invece Laura mi ha fatto ricredere, da subito ho sentito il desiderio di sposarla. L’amore toglie i diaframmi della razionalità e d’istinto fai le cose che non pensavi avresti mai fatto, ma che sono quelle giuste per te. Avevo avuto le mie storie e convivenza saltuarie, ma non avevo mai preso la mia roba per andare a vivere con una persona. Poi arriva la ‘botta’ e fai in una settimana quello che non hai mai fatto per nessuna“.

Marco Bocci: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Marco Bocci. Vista la sua carriera ricca di soddisfazioni, comunque, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A proposito di guadagni interesserà sapere che stando a quanto si evince da un articolo pubblicato sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di qualche tempo fa, Giancarlo De Simone aveva spiegato come:

“In generale nel fissare i cachet degli attori vige la regola di mercato: quanto più mi fai incassare in termini di ascolti e pubblicità tanto più ti pago … discorso diverso invece per una lunga serialità, in cui un attore medio è pagato 50 o 60.000 € a puntata“. È possibile, quindi, ipotizzare che anche Bocci percepisca dei compensi simile. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono mai giunte conferme da parte del diretto interessato, così come non sono disponibili ulteriori informazioni in merito.

Marco Bocci: Instagram

Attore di successo, Marco Bocci è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.