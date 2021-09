Ottenere dei prestiti a tasso zero online è possibile, purché in possesso di determinati requisiti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo qual è la miglior proposta di settembre.

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati, purtroppo, dal Covid che continua ad avere delle ripercussioni negative sulle finanze di molte famiglie. Tanti imprenditori, infatti, si sono visti costretti ad abbassare le serrande delle proprie attività, con sempre più persone alle prese con delle minori entrate. Riuscire a far fronte alle varie spese può risultare particolarmente complicato. Dall’altro canto ci sono vari costi, come quelli per la casa o l’istruzione, ad esempio, che non possono essere rimandati.

Da qui la necessità di molti di ricorrere a prestiti a tasso zero, in modo tale da avere a disposizione una certa liquidità, grazie alla quale riuscire a pagare piccole spese. Per questo motivo è bene sapere che ottenere dei prestiti a tasso zero online è possibile, purché in possesso di determinati requisiti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo qual è la miglior proposta di settembre.

Prestiti a tasso zero online, occhio alle offerte di settembre: tutto quello che c’è da sapere

Come vi avevamo accennato qualche tempo fa, bisogna prestare attenzione alle ricerche su internet e alla propria cronologia di navigazione, in quanto potrebbero mettere a rischio l’acceso al credito. Allo stesso tempo, proprio il web, si rivela essere un’importante risorsa a nostra disposizione, in quanto ci offre la possibilità di ottenere dei prestiti a tasso zero online in modo facile e veloce, purché, ovviamente, in possesso di determinati requisiti.

Ormai tutti gli istituti di credito, d’altronde, si sono già attrezzati per rendere disponibile questo servizio ai propri clienti. In questo modo i soggetti interessati hanno la possibilità di accelerare la procedura, con l’erogazione dell’importo che in alcuni casi avviene dopo solo 24 ore dall’accettazione della richiesta. Anche nel caso di richiesta di un prestito online, però, è bene ricordare che bisogna presentare apposite garanzie, proprio come se ci si recasse presso la sede fisica.

Varie le proposte disponibili sul web, con molti che si chiedono quali sia la più conveniente del mese di settembre. Ebbene, tra quest’ultime vi consigliamo PerTe prestito diretto di Intesa SanPaolo. Grazie a questa forma di prestito è possibile accedere a un finanziamento a tasso zero, per un importo massimo pari a 3 mila euro. L’importo può essere quindi restituito con un piano che va da 6 a 120 rate.

Grazie a PerTe Prestito Diretto è possibile acquistare prodotti di diverse aziende partner, come ad esempio Apple, Vespa e Samsung. Come già detto la procedura per ottenere tale forma di prestito può essere svolta comodamente online, a patto che si sia titolari di un conto Intesa che risulti aperto almeno da 30 giorni.