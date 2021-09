Noto cantante e conduttore, prossimo concorrente di Ballando con le stelle, ecco quanto guadagna Memo Remigi.

Conduttore radiofonico e televisivo italiano, Memo Remigi è anche uno degli affetti stabili del programma Oggi è un altro giorno. Pronto a vestire i panni di ballerino nel corso della prossima edizione di Ballando con le stelle, sono in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Memo Remigi: chi è, altezza, carriera

Nome: Memo Remigi, pseudonimo di Emidio Remigi

Altezza: 178 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 27 maggio 1938

Luogo di nascita: Erba, in provincia di Como

Nato a Erba, in provincia di Como, il 27 maggio 1938, Memo Remigi, pseudonimo di Emidio Remigi, è alto 178 cm ed è del segno zodiacale sotto il segno dei Gemelli. Cresciuto a Como, inizia a esibirsi nei primi anni sessanta. Vince il “Festival della canzone di Liegi” con Oui, je sais, per poi ottenere un contratto discografico con la Karim, etichetta con cui incide i primi 45 giri.

Nell’ottobre 1964 passa alla Ri-Fi, per poi partecipare, l’anno seguente, a Un disco per l’estate con la canzone Innamorati a Milano. Il 1967 vede Remigi partecipare al Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo con la canzone Dove credi di andare. Parteciperà alla nota kermesse canora altre due volte, ovvero nel 1969 con Una famiglia, in coppia con Isabella Iannetti, e nel 1973 con Il mondo è qui.

In seguito l’artista si dedica in particolar modo alla scrittura. A partire dai primi anni settanta inizia a lavorare come conduttore radiofonico per programmi come Via Asiago Tenda e Piano bar “Gocce di Luna” per Radio 1. Allo stesso tempo diventa un volto noto del piccolo schermo, grazie alla sua partecipazione, anche in veste di conduttore, di vari programmi televisivi. Tra questi si annoverano Qualcosa da dire e Con rabbia e con amore.

Da annoverare L’inquilino del piano di sotto, un programma dedicato ai bambini nel quale Remigi è affiancato da Topo Gigio. Dal 1981 al 1982 è ospite fisso di Fantastico e anche di Unomattina. Ma non solo, veste anche i panni di attore teatrale nella commedia Un angelo calibro 9. Nel 2008 è uscito con un doppio CD dal titolo Sembra ieri.

Il 9 luglio 2011 ha ricevuto un premio alla carriera nel corso dell’undicesima edizione del “Grand Prix Corallo Città di Alghero”. Dal 2017 è ospite fisso di Propaganda Live, mentre dal 2021 è uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, con al timone Serena Bortone. Sempre nel 2021, inoltre, viene annunciata la sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

Memo Remigi: vita privata, ex, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Memo Remigi è stato sposato dal 1966 con la giornalista Lucia Russo, deceduta il 12 gennaio del 2021, all’età di 82 anni, in seguito a una grave malattia. Dalla loro storia d’amore è nato un figlio, Stefano, che ha reso l’artista nonno di quattro nipoti. Memo Remigi e la moglie avevano anche divorziato, ma dopo un periodo di separazione hanno deciso di ritornare assieme.

Memo Remigi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo e della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Memo Remigi. Protagonista di una carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che la Rai riconosca in genere agli ospiti delle varie trasmissioni dei gettoni di presenza che non superano i 500 euro lordi.

Per quanto riguarda la sua partecipazione a Ballando con le stelle, inoltre, anche in questo caso non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi. In base ad alcune notizie disponibili sul web, comunque, sembra che per il programma in questione sia stato fissato un tetto massimo per i cachet pari a 30 mila euro a puntata.

Come già detto, comunque, si tratta solo di voci. Non sono disponibili, inoltre, informazioni esatte in merito ai compensi del noto artista per la sua partecipazione a programmi come Oggi è un altro giorno e Ballando con le stelle.

Memo Remigi: Instagram

L’artista è molto attivo anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.