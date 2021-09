Fare ambo o terno al lotto è possibile, ma occhio alle probabilità. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

In un periodo difficile come quello attuale, segnato dall’incertezza economica a causa del Covid, sono molte le persone che sperano di poter dare finalmente una svolta alla propria vita, magari grazie a una vincita da capogiro. A partire dalle scommesse sportive, passando per il lotto, fino ad arrivare ai vari giochi online, in effetti, sono davvero tanti i giochi “legalizzati” che ogni giorno attirano l’’attenzione di un gran numero di persone.

D’altronde il sogno di poter vincere tanti soldi con pochi euro ha da sempre ammaliato in molti, che continuano così a tentare la fortuna. Ne sono un chiaro esempio tutti coloro che tentano ogni settimana la fortuna, ad esempio giocando al Lotto. Fare ambo o terno, in effetti, è possibile, ma occhio alle probabilità. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Lotto, occhio alle probabilità di fare ambo o terno: tutto quello che c’è da sapere

Per giocare al lotto, come noto, bisogna innanzitutto fare la propria puntata. Quest’ultima consiste nello scegliere il o i numeri oggetto di pronostico, fino ad un massimo di 10, per poi scegliere la ruota e la combinazione possibile prescelta. A tal proposito, infatti, è possibile optare per estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno, quaterna, cinquina.

Basta quindi scegliere su quali numeri, ruota e combinazione puntare e il gioco è fatto. Ovviamente, come noto, le probabilità di centrare tutti i numeri sono alquanto basse. Questo, però, non vuol dire che sia impossibile fare ad esempio ambo o terno al Lotto.

Entrando nei dettagli, ad esempio, le probabilità, sulle singole ruote, di vincere l’estratto, con un solo numero giocato, è pari a 1 su 18. Le probabilità di fare l‘estratto determinato, invece, sono pari a 1 su 90. Passando all’ambo, invece, le probabilità di realizzarlo, giocando due numeri, sono di 1 su 400,5. Quelle di fare terno, con 3 numeri giocati, invece, sono di 1 su 11.748.

Queste, quindi, sono le probabilità. Ovviamente non è possibile stabilire a priori quanto e quando si possa vincere al lotto, proprio per questo motivo si consiglia sempre di prestare attenzione, preferendo eventualmente giocare una volta ogni tanto, senza mai esagerare.