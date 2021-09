Iliad propone le SIM Top Number, un occasione di guadagno per i clienti collezionisti che desiderano avere tra le mani schede telefoniche di elevato valore.

Iliad non smette di stupire. Oltre alle offerte competitive proposte ai clienti, la giovane e fresca compagnia ha ideato un modo eccentrico per consentire ai clienti un guadagno sfruttando la passione per il collezionismo. Parliamo di schede telefoniche di numeri rari o unici dal valore elevato che si tramutano in ottime occasioni di investimento.

Cosa sono le SIM Top Number di Iliad

Le SIM Top Number di Iliad sono schede telefoniche con numeri unici o rari dal valore tale da far guadagnare al proprietario parecchio denaro. Si tratta di una vera opportunità di investimento che attira tutti gli amanti del collezionismo e gli utenti interessati ad una facile occasione di fare soldi. L’acquisto è semplice, pratico e veloce e rivolto a ognuno di noi.

Come acquistare le SIM da collezione

Per investire sulle SIM Top Number di Iliad occorre accedere al noto portale e-commerce Ebay e digitare nella barra di ricerca “Iliad SIM Top Number”. Appariranno, così, tanti risultati differenti tra cui scegliere la scheda rara preferita. Sono tutti numeri facilmente memorizzabili, con sequenze che si ripetono o addirittura solo due numeri alternati. I costi variano da 200 euro fino anche a superare i 300 euro. Un valore da non sottovalutare che potrebbe garantire una rendita futura.

Quali sono le SIM più ricercate

Un numero speciale e unico, composto da pochi numeri che si ripetono in sequenza e sempre uguali. Tra le SIM in vendita citiamo, ad esempio, quella con il numero 366366XX66 – dove la X sta per un numero uguale – oppure la soluzione 351644444X. Per memorizzarli basta un attimo e riconoscere una vera occasione di investimento è molto semplice. Ricordiamo che il valore non è legato all’operatore ma al numero di riferimento della scheda telefonica. Sono le sequenze rare e facili ad attirare i collezionisti e a rappresentate un investimento fortunato. Non solo offerte straordinarie, dunque. Iliad pensa ai suoi clienti a 360°. Sarà per questo che da un indagine Ipsos è risultata la compagnia più apprezzata dai clienti.