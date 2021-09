Noto giornalista, ex marito di Maria Teresa Ruta e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagna Amedeo Goria.

Conduttore televisivo e giornalista, Amedeo Goria è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In passato sentimentalmente legato a Maria Teresa Ruta, Goria è stato in grado di costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Non stupisce, quindi, che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Amedeo Goria: chi è, carriera

Nato a Torino il 16 febbraio 1954, Amedeo Goria è del segno zodiacale dell’Acquario. Dopo aver finito il liceo classico, ha frequentato la facoltà di Lettere con indirizzo storico. Giornalista professionista dal 1976, ha lavorato alla Gazzetta del Popolo, a Tuttosport ed è stato corrispondente da Torino per le pagine del Corriere della Sera, dal 1980 al 1985. Ma non solo, ha lavorato anche per Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Nel 1987 è approdato in Rai, prima al TG1 e poi a Rai Sport. Ma non solo, dal 1989 al 1990 ha condotto Ciao Italia, mentre dal 1992 al 1997 è stato al timone di Uno Mattina Estate. Per Rai Sport ha seguito le più importanti manifestazioni sportive, a partire dai Mondiali fino ad arrivare alle Olimpiadi. È stato conduttore dal 1993 al 1994 de La Domenica Sportiva. Amedeo Goria ha anche lavorato, sia sul piccolo che sul grande schermo, in qualità di attore.

Ha recitato, ad esempio in Annaré del 1998 e Il conte di Melissa nel 2000. Tra gli altri si annoverano L’ultimo rigore del 2002, E guardo il mondo da un oblò nel 2007 e L’allenatore nel pallone 2 del 2008. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo Il sacrificio del re, mentre nel 2021 è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, con al timone Alfonso Signorini.

Amedeo Goria: vita privata, ex, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Amedeo Goria è stato a lungo sentimentalmente legato alla conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta. I due sono convolati a nozze nel 1987 e dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Guendalina e Gian Amedeo. La coppia ha iniziato a vivere separata già dal 1996, per poi ottenere il divorzio nel 2004.

Dal 2021 Amedeo Goria ha una relazione con la modella e influencer moldava, Vera Miales di 36 anni. La coppia, quindi, ha 31 anni di differenza. In occasione del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, però, Amedeo Goria ha dichiarato: “Le ho detto che entro da single, spero lo accetti“.

Amedeo Goria: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Amedeo Goria. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, come si evince da Adnkronos, nel 1997 il giornalista ha scritto una lettera aperta al presidente della Vigilanza Rai Francesco Storace, rendendo noto il fatto che, all’epoca lo stipendio ”al netto delle tasse, con oltre dieci anni d’anzianità e venti da giornalista professionista” è di ”3.400.000 lire al mese per un totale, nel 1996, comprese tredicesima mensilità e redazionale, di 45 milioni netti (75 circa lordi). La conduzione di 75 puntate di Unomattina estate (per complessive 200 ore di diretta) mi è valsa una gratifica – grazie a diritti d’autore per tre quarti trattenuti dalla Rai – di 25 milioni lordi che, falcidiati in busta paga, hanno portato il totale netto ’96 a 52 milioni”.

Soffermandosi sulle attività più recenti, invece, come già detto, Amedeo Goria è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito ricordiamo che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, i cachet sono differenti a seconda della popolarità del concorrente. Entrano nei dettagli dovrebbero avere un valore compreso tra i 3 e i 10 mila euro a settimana. A determinare il compenso finale è la permanenza.

Più settimane si trascorrono nella casa più spiata d’Italia, maggiore è il guadagno. A questi bisogna inoltre aggiungere il montepremi finale che si porta a casa il vincitore, per un valore pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Amedeo Goria.

