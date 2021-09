L’acquisto di una nuova auto è certamente un momento importante oltre che un investimento cospicuo. Come seguire le proprie passioni e salvaguardare anche il portafogli? Ecco le migliori offerte auto di settembre.

FIAT 500L a partire da 18mila euro

Per gli appassionati dello stile nostrano, la versione maxi della 500 è quasi al pari di un must have: multispazio, curata nei minimi dettagli e con un motore che offre consumi contenuti, si rivela un’auto comoda da guidare, super accessoriata e perfetta sia per gli spostamenti quotidiani che per le tratte a lungo raggio. Disponibile con vari tipi di allestimento, il prezzo d’attacco che varia dai 18 ai 23.000€ è già di per sé un buon affare.

L’estetica e il design della Fiat 500L

La monovolume italiana adotta il “cab forward” ed esprime la sua linea enfatizzando l’abitacolo e il cofano che mantiene le linee storiche divenute iconiche. Sportelli, vetrate e portellone posteriore sono tutti disegnati per offrire ampia visibilità e comodità nell’apertura/chiusura. All’interno, tutto è studiato per accogliere con il comfort più assoluto 5 passeggeri, e per garantire flessibilità in caso di trasporto oggetti voluminosi: la capienza varia infatti dai 30 agli oltre 1300 metri cubi, grazie alla possibilità di spostare i sedili posteriori e di abbattere quello anteriore.

Fiat 500L: la strumentazione

La plancia è disegnata all’insegna della massima fruibilità, con in dotazione un display da 7” posizionato al centro con tecnologia per supportare Apple Car e Android Auto e TomTom 3D incluso.

L’esperienza di guida

Le diverse versioni disponibili – Benzina, Diesel Multijet e l’ibrida Benzina/Gas – sono tutte Euro-6 nella catalogazione delle emissioni; i vari optional come ABS, Airbag frontali e laterali e auto control della trazione rendono la guida della 500L molto appagante anche alle alte velocità. Completa il pacchetto la presenza di un sistema automatico di frenata che scongiura la collisione quando la vettura viaggia al di sotto del 30 Km/h.

L’offerta di settembre della Casa FIAT per 500L

Entro il 30 del mese chi desidera acquistare questa autovettura può usufruire di diversi incentivi: il primo è quello lanciato dal Governo: dal prezzo base dell’auto si possono subito detrarre 1.500€ in caso di rottamazione del vecchio veicolo se immatricolato entro il 2010; in alternativa i Concessionari, in collaborazione con FCA Bank, offrono finanziamenti agevolati Tan 6,85-Taeg 8,74, nessun anticipo e nessuna maxi rata finale; se la pratica viene approvata, l’automobilista può portarsi a casa una 500L con 79 rate da 265,00€ mensili, con un risparmio totale che arriva fino al 24% rispetto al prezzo di listino. Nell’importo totale del credito concesso sono incluse anche la marchiatura di sicurezza e la polizza pneumatici.

Offerte auto: Citroën C1 a 8.454 euro

Tra le più piccole city car presenti sul mercato, quest’auto ha subito svariate rivisitazioni, e gli ultimi modelli sono caratterizzati da un frontale abitato da grandi fanali e luci di servizio; la lunghezza di soli 347 centimetri e la larghezza di 163 la rendono perfetta per chi vive in città.

Il design e la capienza di Citroën C1

Sicuramente questa piccola della strada non è adatta a chi necessita di ampio volume: ospita 4 passeggeri e il vano portabagagli soddisfa le esigenze basilari. Offre però un’ottima esperienza estetica grazie al particolare aspetto che la differenzia dalle “rivali” Toyota Aygo e Peugeot 108.

I consumi

La C1 permette inoltre di viaggiare in tutta comodità consumando davvero poco, grazie al motore 1.0 che garantisce fino a 20 Km con un Litro di benzina.

Citroën C1 fino a settembre a meno di 9mila Euro

Per chi in questo momento ha bisogno di un’auto nuova e vuole spendere davvero poco, vale la pena sfruttare l’offerta della Casa francese; al momento e fino alla fine del mese si può acquistare la C1 con un vantaggioso finanziamento a 8.454€ che già decurta 1000€ dal prezzo di listino; le condizioni, soggette ad approvazione di Banca PSA, contemplano un piccolo anticipo di 2.000€, 35 rate da 79€ e una rata finale di poco superiore ai 5mila Euro, che funge però da valore garantito in caso di acquisto di una nuova autovettura; infine vi è la possibilità di restituire la vettura se non sono stati percorsi più di 30mila Km. L’offerta è valida fino a esaurimento della disponibilità e contestuale alla rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 2011.

Giulietta Alfa Romeo a partire da 14.280 euro

Con un prezzo che è già sceso di un paio di migliaia di euro negli ultimi anni, la Giulietta a settembre vuole “strafare” e può essere acquistata a rate a condizioni vantaggiose. L’auto perfetta per chi desidera alte prestazioni, sprint e comfort al tempo stesso, nonché un design unico che fa emozionare gli appassionati, la Giulietta è un’auto che offre molte emozioni e che, fattore non da poco, è limitata nei consumi.

Il design e la capienza di Giulietta

La berlina sportiva di Casa Alfa si presenta subito con una linea accattivante e grintosa e al tempo stesso molto elegante. Gli interni, sagomati e avvolgenti, offrono un’abitabilità confortevole per tutti i passeggeri, mentre le rifiniture molto curate come i dettagli in pelle/alluminio regalano piacere alla vista ma anche ergonomia e comodità durante l’utilizzo dei vari comandi, pannelli e strumenti. La sportiva che strizza l’occhio anche alle famiglie, offre un bagagliaio di tutto rispetto, che arriva a più di 1000 Litri di capacità sfruttando la flessibilità dei sedili posteriori, nonché diversi portaoggetti sparsi per l’abitacolo che fanno molto comodo.

Alfa Romeo Giulietta: le prestazioni

Grintosa, precisa e affidabile nei cambi di direzione e con una ripresa eccellente, l’auto offre grandi sensazioni alla guida, ma è in grado anche di proteggere molto bene gli occupanti grazie alle dotazioni di sicurezza: 6 Airbag, ESP regolabile in base al sistema di guida, cruise control, fendinebbia e impianto frenante a 4 dischi tutelano i passeggeri in qualsiasi situazione.

Giulietta senza compromessi: l’offerta di Alfa Romeo

Anche se non si possiede un veicolo da rottamare, grazie alla promozione di settembre si può acquistare una Giulietta con un finanziamento erogato da FCA Bank che copre poco più di 14mila Euro, previo anticipo di 7.120€, suddiviso in 84 rate mensili da 199€. Il Tan (2,95%) e Taeg (5,15%) sono davvero molto bassi rispetto ad altri tipi di finanziamento e non è prevista nessuna rata finale. Il primo rateo si paga dopo 30 giorni dall’atto di stipula e nell’importo sono comprese anche la marchiatura e la polizza pneumatici.

Offerte auto: entro il 30 settembre Jeep Renegade a a 18.522 euro

Chi cerca un fuoristrada non può approfittare di un’offerta come quella dedicata alla Renegade, che da un prezzo di listino di oltre 24mila Euro scende a 18.522€, con un’opzione ulteriore di prezzo bloccato a 19.522€ – ma solo per chi paga in contanti.

Design, capienza e abitabilità di Jeep Renegade

La Renegade offre linee estetiche in grado di accontentare un’ampia platea di utenti, uomini e donne, giovani e meno giovani, pur mantenendo il look tipico che contraddistingue i veicoli prodotti dalla Casa Madre; con in suoi 423 cm di lunghezza e il tetto più alto rispetto agli standard, offre ampi spazi all’interno e comfort anche per il quinto passeggero. Vetrate spaziose e interni curati completano il cerchio. Il bagagliaio è molto spazioso e garantisce una portata dai 350 ai quasi 1300 Litri una volta che si abbassa lo schienale posteriore.

Jeep Renegade: le prestazioni

Sia in città che off-road la renegade è in grado di rispondere alle più svariate esigenze: si muove agile nel traffico e le ampie vetrate e i sensori a distanza offrono sicuramente quel qualcosa in più che facilita la vita negli spostamenti quotidiani; i consumi nel complesso non sono altissimi e si attestano intorno ai 15 Km/litro.

L’offerta Jeep nel dettaglio

Grazie alla convenzione con FCA Bank, la Jeep propone un finanziamento a tassi nella media (Tan 5,99 Taeg 8,39) e 48 rate mensili da soli 159€, per un totale di credito di 13.999€. I restanti 5.180€ vanno anticipati mentre la rata finale è di 9.440€, importo che funge però anche da valore futuro garantito. La prima rata del finanziamento parte dopo 30 giorni dalla stipula e nell’importo sono comprese la marchiatura di sicurezza e la polizza pneumatici. Chi ha disponibilità cash può portarsi a casa subito la Renegade per soli 19.552€.