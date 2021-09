Una tempesta geomagnetica è in arrivo e potrebbe mettere a rischio la rete internet. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Inutile negarlo. Al giorno d’oggi siamo ormai sempre tutti connessi. A partire dalle e-mail fino ad arrivare ai social, d’altronde, sono tanti gli strumenti a nostra disposizione, grazie ai quali poter comunicare con amici e parenti che si trovano in ogni angolo del mondo.

Il tutto, ovviamente, è reso possibile grazie all’utilizzo di internet. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che una tempesta geomagnetica è in arrivo e potrebbe mettere a rischio la rete internet? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Tempesta geomagnetica in arrivo, internet a rischio: possibile blackout

Soltanto qualche giorno fa vi abbiamo parlato della possibilità che una grande tempesta solare finisca per provocare un blackout a livello globale della rete internet per via della vulnerabilità dei ripetitori utilizzati nei cavi sottomarini. Una semplice ipotesi, con le probabilità che una tempesta solare di questo tipo si verifiche nei prossimi decenni, che va dall’1,6 al 12%.

A proposito di tempeste solari, però, interesserà sapere che per il prossimo 17 settembre è prevista un’espulsione di massa coronale si sta avvicinando alla Terra. Questa espulsione potrebbe mancare il nostro pianeta, così come già avvenuto in passato, oppure colpirla di striscio. Nel caso in cui si verifichi un impatto con la magnetosfera, bisogna sapere, l’espulsione di massa coronale potrebbe dare il via a tempeste geomagnetiche minori di classe G1, ovvero debole su una scala che va da 1 a 5, ma anche aurore ad alta latitudine.

Quando si verificano fenomeni di questo tipo, vengono emesse grandi quantità di particelle ad alta energia che viaggiano velocemente nello spazio, finendo spesso per dirigersi verso la Terra. Ebbene, in caso di impatto, la magnetosfera terrestre può subire un forte contraccolpo che può causare blackout temporanei nelle reti elettriche o nei sistemi satellitari di comunicazioni.

LEGGI ANCHE >>> A che serve avere tanti soldi, sta per arrivare la fine del mondo: la data

Una vicenda che non passa di certo inosservata, in quanto sono in molti a temere le possibili conseguenze. Come già detto, comunque, almeno per il momento non c’è nulla da temere. Le probabilità di assistere a una tempesta solare con una portata tale da causare il blackout di internet a livello globale nei prossimi decenni, infatti, sono particolarmente basse.