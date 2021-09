Una funzione quasi sconosciuta ma che permette di risparmiare parecchio tempo. Un messaggio vocale senza aprire WhatsApp.

Ultimamente se ne parla perlopiù in merito ai potenziali cambiamenti legati ai vari aggiornamenti privacy ma, in realtà, di WhatsApp c’è sempre qualcosa da scoprire. Anche perché si tratta indubbiamente dell’applicazione più usata dalla maggior parte dei possessori di uno smartphone e, in quanto tale, deve rispondere alle più disparate esigenze. E, soprattutto, a dei dettami di comodità che sempre di più si richiedono a simili dispositivi. WhatsApp incarna un po’ tutto questo.

Dalla possibilità di inviare messaggi a quella di scambiare velocemente contenuti, l’app che fa capo a Facebook ha negli anni consolidato la sua leadership (leggermente diminuita qualche mese fa, quando l’aggiornamento delle condizioni di privacy aveva provocato una migrazione di massa verso Telegram). Ora, addirittura, potenzia i suoi strumenti consentendo agli utenti un ulteriore risparmio di tempo nell’invio dei messaggi. Impossibile all’apparenza. Eppure…

WhatsApp, messaggi senza toccare lo schermo: la funzione finora sconosciuta

Non tutti lo conoscono ma esiste un modo di chattare estremamente rapido, in grado di inviare un nostro messaggio senza nemmeno il bisogno di utilizzare le dita per digitarlo. In pratica, WhatsApp mira a farci risparmiare persino la “fatica” di sollevare e muovere il pollice della mano per la digitazione. La funzionalità in questione, infatti, riesce a comporre parole e frasi semplicemente “scivolando” direttamente sullo schermo. Usare la voce ma non per comporre un messaggio vocale, quanto per scriverlo solo parlando. Un trucco messo a disposizione dal sistema Android, che richiede però un’attivazione.

L’uso del riconoscimento vocale, infatti, è un’opzione consentita dagli smartphone che viaggiano su Android e che, a seguito dell’attivazione (tramite le informazioni, per poi dire un semplice “Ok Google”), permetterà di inviare un messaggio su WhatsApp solo parlando. Il primo comando da attivare, richiederà le seguenti parole: “Invia un messaggio WhatsApp a…”. Inserire nome a piacere e, dopodiché, riferire ciò che si vuole al contatto desiderato. Un modo rapido che non richiederà nemmeno di aprire l’applicazione.