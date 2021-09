In tanti si chiedono se la card del Reddito di Cittadinanza si può acquistare un biglietto aereo. Un quesito che lascia spazio a diversi dubbi

Il Reddito di Cittadinanza come è ben noto viene erogato attraverso un’apposita card, attraverso la quale si possono acquistare beni e servizi di prima necessità. Il decreto inerente emanato nel 2019 non elenca però quali beni e servizi si possono acquistare con la Carta Rdc.

La lista comprende infatti solo i prodotti non consentiti. Quindi per logica deduzione si può pensare che tutti quelli non citati possono essere acquistati con la carta RDC. Da qui sorgono spontanei degli interrogativi circa la possibilità di comprare dei beni non propriamente di vitale importanza come ad esempio i biglietti aerei.

Reddito di Cittadinanza: si può utilizzare per acquistare un biglietto aereo?

A quanto pare la risposta è affermativa. Non esistono divieti in tal senso, quindi i ticket di aerei o altri mezzi di traporto (ma anche pernottamenti e servizi affini) si possono acquisire senza problemi. Ci sono però delle condizioni tassative da rispettare per evitare spiacevoli sorprese nel corso della vacanza.

Infatti, la card del RDC è valida solo con i POS di esercizi commerciali italiani, convenzionati con il circuito Mastercard. Quindi al di fuori dei confini nazionali il suddetto strumento di pagamento diventa di fatto nullo. Inoltre, visto che la tessera non è abilitata per operare online, la transazione deve avvenire presso un apposito punto vendita, tipo un’agenzia di viaggi.

Stesso problema in autostrada visto che per pagare i caselli c’è bisogno di Viacard o di Carte di credito o Bancomat. È invece vietato dal Ministero del Lavoro avvalersi del RDC per il noleggi di navi e imbarcazioni da diporto. Ma d’altronde pensare che il percettore di un ammortizzatore sociale possa permettersi delle vacanze con tutti questi comfort è abbastanza stucchevole.

Una vacanza(che può essere oggetto di clamorose truffe) più contenuta invece è alla portata grazie al Reddito di Cittadinanza, anche perché se ci si muove con lungimiranza si può andare in giro per il Bel Paese a prezzi decisamente accessibili.