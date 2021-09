Per evitare di lavare il piumone matrimoniale nella vasca da bagno, spesso lo si porta in lavanderia. Quali sono i costi previsti per questa spesa piuttosto comune?

La stagione fredda pian pianino si avvicina e con lei anche la necessità di utilizzare nuovamente i piumoni per coprirsi la notte. Chiaramente prima di poterlo apporre sul proprio letto è necessario lavarlo, in modo tale che possa garantirci riparo e igiene allo stesso tempo.

Quando si tratta di quello matrimoniale diventa un po’ più problematico. Essendo ingente non sempre è possibile lavarlo in casa (difficilmente entra in una normale lavatrice, ne occorre una da almeno 14 kg). Se poi non si dispone di una vasca, il compito diventa ancor più arduo ed è necessario portarlo in lavanderia.

Piumone matrimoniale: qual è la spesa da sostenere per lavarlo in lavanderia

Una soluzione pratica ed efficace, che prevede però una spesa. Quindi, l’interrogativo sorge spontaneo: quanto può costare lavare il proprio piumone matrimoniale in una lavanderia?

In primis è bene distinguere tra lavanderia a secco e self service. Nel primo caso il prezzo è un po’ più alto e oscilla tra i 10 e i 30 euro. Il range piuttosto ampia dipende dalla conformazione del piumone. Uno in piuma d’oca ha un prezzo maggiore rispetto ad un piumone sintetico, così come una coperta di lana è più onerosa da lavare se paragonata ad una di cotone.

Differente è il discorso se si opta per il self service. Si va dai 6 ai 12 euro a seconda del fatto che si decida di utilizzare anche l’asciugatrice. In linea di massima converrebbe, a meno che la tintoria non sia proprio sotto casa e quindi una volta lavato il capo lo si stende immediatamente. L’asciugatura costa 1-2 euro ogni 15 minuti. Se si considera che per asciugare un piumone occorre circa mezz’ora, la spesa non va oltre i 4 euro.

Le lavanderia fai da te a gettoni offrono inoltre la possibilità di portarsi i prodotti per il lavaggio da casa, il che rende il tutto più familiare oltre che sicuro. Probabilmente il miglior viatico per rendere questo passaggio meno dispendioso da un punto di vista economico.