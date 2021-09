Occhio alle caratteristiche della pasta. Ecco la classifica dei marchi migliori del 2021 secondo Altroconsumo.

La cucina italiana è apprezzata e famosa in tutto il mondo. A partire dalla pasta fin ad arrivare alla pizza, sono tante le prelibatezze italiane in grado di soddisfare i palati sia di grandi che di piccini. Molti, in effetti, sono i piatti tipici del nostro Paese esportati anche all’estero, con ogni Regione che si contraddistingue con piatti caratteristici locali.

Sugli scaffali dei supermercati, d’altronde, troviamo tanti prodotti apparentemente identici, ma che in realtà non lo sono. Diversi i fattori da prendere in considerazione, come il prezzo, la qualità e il gusto personale. Ad offrirci un valido aiuto in tal senso, giunge Altroconsumo, che ha stilato la classifica della migliore pasta del 2021. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quale si tratta.

Pasta, qual è la migliore del 2021: la classifica di Altroconsumo

Altroconsumo, sempre pronta ad aiutarci nella scelta dei prodotti più buoni, ha stilato qualche tempo fa la classifica della migliore pasta 2021 per sicurezza, prezzo e qualità. A tal fine ha testato 25 marche di penne rigate, di cui dieci normali e quindici integrali, ponendo l’attenzione su alcuni aspetti. Tra questi si annoverano il peso netto, il contenuto dei pesticidi, la fibra totale e il contenuto di proteine.

Ebbene, dal’indagine dell’associazione emerge che al primo posto della classifica vi è la pasta Libera Terra. Si tratta di un brand che raggruppa diverse cooperative aderenti alla rete dell’Associazione Libera con punteggio di 79 su 100. Entrando nei dettagli, mettendo in ordine dal migliore a quelli di qualità inferiore, ecco di seguito la top ten:

Libera Terra (punteggio 79/100) Linea Equilibrio di Esselunga (punteggio 74/100) Sgambaro (punteggio 72/100) Voiello (punteggio 69/100) Barilla (punteggio 66/100) De Cecco (punteggio 66/100) La Molisana (punteggio 65/100) Rummo (punteggio 64/100) Viviverde di Coop (punteggio 63/100) Carrefour (punteggio 57/100)

Sono queste, quindi, le migliori marche di pasta da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo. Ma non solo, l’associazione ha anche fornito alcuni consigli utili all’acquisto, suggerendo di prestare sempre attenzione al colore, che deve risultare giallo intenso. Ricorda inoltre che il rumore deve essere secco quando si spezza la pasta, per poi invitare a diffidare se sono presenti puntini neri oppure bianchi.