Potrebbe essere posticipata addirittura la vendita dei nuovi iPad per non metterli in concorrenza. l’iPhone 13 è pronto a far faville.

I nuovi iPad, pronti a entrare in commercio, potrebbero essere rimandati. “Colpa” dei nuovissimi iPhone 13 che, a partire da domani, saranno presenti sugli scaffali dei principali rivenditori italiani. La nuova perla di Apple monopolizzerà il mercato della tecnologia mobile e, c’è da scommetterci, stuzzicherà la vena spendacciona italiana nel settore. Chissà, forse la situazione pandemica attuale non consentirà le resse o le file fuori dai rivenditori ma, probabilmente, qualcuno che metterà la sveglia sul presto ci sarà. Per paura, chiaramente, di vederlo sparire in fretta e dover attendere i rifornimenti.

Tutto per un iPhone. E’ accaduto in passato e non è detto che accada ancora. Le novità della tecnologia sono sempre le più appetite dai consumatori e quello che Apple è pronto a commercializzare sembra una vera bomba. Quattro modelli in realtà, con sistema operativo iOS. Pronti iPhone 13, 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, tutti con peculiarità specifiche e di ultima generazione. Roba per cui gli appassionati sono disposti a darsi battaglia.

Apple presenta iPhone 13: novità e prezzi

Per chi ama conoscere le caratteristiche a fondo, sappia che si troverà di fronte a uno schermo non diverso da iPhone 12. Questo, almeno, secondo l’analista Ming-Chi Kuo. Si dovrebbe andare dai 5,4 pollici del Mini ai 6,1 pollici di 13 e 13 Pro. Per quanto riguarda il Pro Max, ecco 6,7 pollici. Il display OLED e nuove tecnologie aggiuntive rendono sicuramente il prodotto uno dei top del settore. Sembra che Apple utilizzerà la tecnologia di visualizzazione LTPO (quella di Apple Watch), con efficienza energetica che riduce il consumo e rende più duratura la batteria. Possibile, per quanto riguardo lo schermo, la tecnologia ProMotion a 120Hz.

LEGGI ANCHE >>> Apple scioglie le riserve: annunciata la data di presentazione dell’iPhone 13

Ma quanto costerà questo gioiello? Prima di vederlo sugli scaffali non sarà possibile saperlo con certezza ma, secondo quanto filtrato finora, iPhone 13 non dovrebbe essere fuori portata per il consumatore medio. Questo nonostante, almeno inizialmente, si fosse detto che l’azienda stesse preparando i dispositivi più costosi mai visti. Forse lo saranno in termini di tecnologia e costruzione. Ma il prezzo di vendita potrebbe tenere conto anche del periodo in corso e non aumentare di chissà quanto rispetto ai melafonini del passato. Si vedrà.