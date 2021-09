Importanti novità arrivano da Facebook e Ray-Ban. Arrivano in Italia, infatti, gli occhiali intelligenti. Ecco come funzionano.

In un mondo come quello attuale in cui siamo sempre connessi, è facile riuscire a comunicare con amici e parenti anche se fisicamente distanti. In tale ambito a ricoprire un ruolo importante sono i social network come Facebook. Ebbene, proprio Facebook, in collaborazione con Ray-Ban, ha deciso di introdurre in Italia gli occhiali intelligenti.

Un nuovo modo di restare sempre connessi, che permetterà a molti di scattare foto e video semplicemente con i propri occhiali. Una vera e propria rivoluzione che non passa di certo inosservata. Ma quanto costano e come funzionano? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Facebook, arrivano i Ray-Ban intelligenti: tutto quello che c’è da sapere

Arrivano in Italia i Ray-Ban intelligenti di Facebook, che permettono di scattare foto e registrare video. Ma non solo, questi occhiali intelligenti permettono anche di fare una telefonata e ascoltare musica, il tutto grazie ad un assistente vocale. Nati dalla collaborazione tra Facebook ed EssilorLuxottica, i Ray-Ban Stories integrano due fotocamere da 5 megapixel per scattare foto e registrare video di alta qualità. Vengono gestiti attraverso la nuova app Facebook View su iOS e Android.

Per fare ciò non bisogna fare altro che premere su un tastino sull’asta destra. C’è inoltre una luce che lampeggia, in modo tale da avvisare le persone che il dispositivo sta catturando le immagini. Quest’ultime possono quindi essere trasferite sul proprio smartphone, per poi essere condivise sui social, come Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat e le altre app presenti sul proprio dispositivo.

Attraverso il Bluetooth, inoltre, si possono anche fare telefonate, così come ascoltare la musica, senza dover avere gli auricolari. Disponibili in tre modelli, Wayfarer, Meteor e Round, è possibile scegliere tra vari colori e lenti. Queste, infatti, possono essere da sole, chiare, transition e graduate. Acquistabili per un prezzo che parte da 329 euro, a partire dal 13 settembre saranno disponibili presso alcuni punti vendita Luxottica Retail selezionati.