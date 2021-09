Uomo di circa 70 anni si è ritrovato ad avere una pensione “da fame” per via di alcuni errori burocratici. Ecco cosa è successo

La pensione nell’immaginario collettivo dovrebbe essere quello strumento in grado di garantire stabilità e sicurezza alle persone anziane. Al di là delle normative per poterla prendere che sono sempre in continua evoluzione, esistono alcuni casi in cui per colpa di disguidi burocratici, l’importo percepito non è quello che ci aspettava.

In tal senso è piuttosto emblematica la situazione in cui si è venuto a trovare Pasqualino Palomba militare in pensione di 70 anni residente a Castelbellino, comune della provincia di Ancona.

Pensione da 3 euro nel mese di agosto: ecco per quale motivo

In pratica dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi si è ritrovato praticamente senza pensione con 23mila euro di addebiti. Il tutto è frutto dell’inserimento sbagliato di un dato nel modello 730 a cui al momento non sembra possibile rimediare.

La tragica conseguenza è che nel mese di agosto ha percepito appena 3 euro di pensione. Una cifra ridicola, che non rende merito al lavoro svolto nella vita e non è dignitosa per potersi sostentare in vecchiaia.

Si è rivolto diverse volte al Caf e all’Agenzia delle Entrate e nonostante abbia ammesso l’errore, non c’è verso per venire a capo della situazione. In pratica ha inserito due volte il suo reddito di pensione, ragion per cui si ritrova a pagare tasse ed acconti raddoppiati per un totale di 23mila euro.

Il problema è che vista l’impossibilità di cambiare lo stato delle cose, anche nei prossimi mesi l’importo della pensione sarà pressappoco il medesimo. Trattandosi di una modalità precompilata non sono previste modalità di intervento. Al contrario ciò sarebbe stato possibile se il 730 fosse stato redatto tramite un Caf.

Un vuoto normativo che rischia di creare seri grattacapi a chi come Palomba dovesse incorrere in questi deleteri errori. Per sua fortuna essendo stato un militare, ha messo da parte qualcosa negli anni e può sopperire a questo spiacevole equivoco. Ma chi non la stesse possibilità come può ovviare? Purtroppo in nessun modo.