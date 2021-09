Quanto guadagnano i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Lunedì 13 settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un programma particolarmente atteso, che ormai da anni riesce ad intrattenere il pubblico, curioso di scoprire come si evolveranno le storie che vedono come protagonisti i vari concorrenti che decidono di entrare nella casa più spiata d’Italia.

A destare particolare interesse, poi, è il fatto che a mettersi in gioco siano proprio alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Non stupisce, quindi, che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più sui concorrenti, come ad esempio a quanto ammontino i loro guadagni. Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Grande Fratello Vip 2021, quanto guadagnano i concorrenti: compensi da urlo

Il 13 settembre andrà in onda la prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati del programma, che non vedono l’ora di scoprire come si comporteranno i protagonisti del reality. A tal proposito, come ogni anno, sono in molti a chiedersi quanto guadagneranno i “Vipponi” per mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia. Ebbene, come spesso accade, non sono disponibili informazioni certe in merito.

I compensi, a quanto pare, differiscono a seconda della popolarità del protagonista. In tal senso, stando a quanto riportato dal portale I Love Trading, sembra che, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, le più pagate saranno Katia Ricciarelli e Raffaella Fico. Entrambe, a quanto pare, dovrebbero percepire ben 15 mila euro a settimana. Più basse, invece, le cifre per gli altri concorrenti. Miriana Trevisan e Carmen Russo, ad esempio, dovrebbero percepire circa 7 mila euro a settimana.

Cachet ancora più bassi per gli altri personaggi meno noti, che dovrebbero incassare dei compensi pari a circa 5 mille euro a settimana. Stando a quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, però, sembra che i compensi più bassi del Grande Fratello Vip siano pari a mille euro a settimana. Delle cifre in ogni caso non affatto indifferenti, con i cachet che, a quanto pare, sarebbero leggermente inferiori rispetto a quelli della scorsa edizione.