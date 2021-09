Si fa presto a dire biglietto. L’acquisto di un ticket per volare è una procedura tutt’altro che semplice, tra fattori psicologici e strategie di mercato.

Green Pass sugli aerei, come sugli altri mezzi di trasporto a lungo tragitto. Una delle misure adottate per consentire l’utilizzo di questi in condizioni di massima sicurezza, fermo restando che i provvedimenti relativi alla certificazione continuano a provocare una lunga serie di discussioni a tutti i livelli. Tuttavia, dibattito a parte, l’opportunità di tornare a viaggiare c’è comunque stata durante questa strana estate. La seconda a contatto diretto con il virus ma con l’arma in più del vaccino.

E, in un contesto simile, pur nella sua anormalità si è tornato a parlare anche di cose comuni: acquisto di un biglietto, soluzioni per le vacanze o, nondimeno, quelle migliori per un soggiorno lavorativo in un’altra città. Per quanto riguarda la prima, non è qualcosa di così scontato. Acquistare un biglietto, che sia per l’aereo o per il treno, presuppone un’attenzione mirata su alcuni dettagli. Incappare in qualche errore, infatti, è tutt’altro che infrequente. In tre situazioni in particolare.

Tre errori per un biglietto aereo: occhio ai dettagli

Come riferito dal fondatore del servizio americano di assistenza al booking Scott’s Cheap Flights, Scott Keyes, il mondo delle prenotazioni aeree è qualcosa di particolarmente complicato, anche se all’apparenza potrebbe non sembrare così. Una variabile su tutte è anche la più scontata: quella dei prezzi volatili. Anzi, estremamente volatili. Basti pensare che, a seconda del giorno o addirittura l’ora della prenotazione, il nostro vicino di posto potrebbe aver pagato il biglietto anche molto meno. O molto di più. Oltre a questo, ci sono perlomeno tre passi che è meglio non fare per riuscire a non subire un salasso sul biglietto aereo.

Tre consigli arriva da Keyes, tutti che apparentemente sembrerebbero andare controcorrente rispetto ai trend di acquisto. Ad esempio, prenotare con troppo anticipo potrebbe non essere così conveniente. Il punto è proprio l’anticipo, o meglio, il sentimento di timore che genera. L’idea è che più ci si avvicini alla data di partenza e più si alzi il prezzo. Ma le compagnie aeree sanno bene che l’acquisto in anticipo è una strategia dei clienti e, per questo, potrebbero piazzare proprio subito dopo l’apertura delle prenotazioni i prezzi più alti. Niente ansia, quindi, ma nemmeno troppa disinvoltura. Neanche se si è viaggiatori abituali. Questo perché le variabili possono essere tante e un’abitudine potrebbe alla lunga diventare sbagliate. Dunque poco anticipo. Ma nemmeno troppo last minute. L’era di tali voli, infatti, secondo Keyes è finita da un pezzo. E anzi, a ridosso del viaggio si potrebbe finire per pagare di più, proprio per il ragionamento inverso rispetto a quello sull’anticipo. Occorre davvero pensarle tutte…