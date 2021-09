Colpo da urlo per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro dopo aver giocato un euro alla tabaccheria della stazione.

Alle prese con gli impegni quotidiani e spese varie da fronteggiare, può capitare a tutti, prima o poi, di sognare una vita diversa dal solito, magari grazie a una vincita da urlo. Ne è una chiara dimostrazione il fatto di come, ad ogni estrazione, siano in tanti a tentare la fortuna, con la speranza di essere baciata dalla dea bendata. A partire dal lotto, passando per le scommesse sportive, fino ad arrivare ai gratta e vinci, d’altronde, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.

Le possibilità di realizzare il proprio sogno, come noto, sono particolarmente basse. Allo stesso tempo capita sovente di assistere a casi di persone che riescono a portarsi a casa delle cifre esorbitanti dopo aver tentato la fortuna. Lo sa bene un fortunato giocatore che, grazie ad una giocata di un euro è riuscito a portarsi a casa una vincita in grado di trasformare per sempre la sua vita. Entriamo nei dettagli e vediamo dove è successo.

Gioca alla tabaccheria della stazione e trasforma la sua vita: colpo da 1 milione di euro

Mentre in molti cercano di cambiare la propria vita acquistando un pacco intero di Gratta e Vinci, dall’altro canto c’è un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro giocando solamente un euro. È quanto successo ad Albenga, in provincia di Savona, dove un fortunato giocatore ha acquistato un biglietto da 1 euro del “Million day”.

Una scelta più che proficua, dato che gli ha permesso di portarsi a casa ben 1 milione di euro. Il tagliando in questione è stato giocato presso la tabaccheria Siri, che si trova all’interno della stazione ferroviaria. Il fortunato vincitore, quindi, è riuscito a centrare la cinquina 27 – 28 – 35 – 36 – 41 dell’estrazione dello scorso 3 settembre. Come fatto sapere da Lottomatica, si tratta del 189esimo milionario da quando questo gioco è partito.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci, essere baciati dalla fortuna è possibile: ecco quali acquistare

Un vero e proprio colpo da urlo, con l’identità del fortunato giocatore che, per ovvie ragioni, resta anonima. A tal proposito il proprietario della ricevitoria, così come riportato da Tgcom24 ha dichiarato: “Spero che il milione vada a qualcuno che sappia usare bene quei soldi. Non ho idea di chi sia il giocatore. Spero una persona che ha bisogno di soldi“.