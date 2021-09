Torna Creami Wow di PosteMobile, un’incredibile offerta di telefonia gradita ai clienti lo scorso luglio. Pochi giorni per approfittare del piano tariffario da 30 GB.

Dal 21 al 25 luglio PosteMobile ha proposto ai nuovi clienti un piano tariffario dedicato chiamato Creami Wow. La promozione è riattiva da oggi, 8 settembre, e lo sarà fino al prossimo 12 settembre 2021. Pochi giorni, dunque, per decidere di passare a PosteMobile e approfittare di un costo piccolo per un piano completo.

Creami Wow di PosteMobile

Il piano tariffario Creami Wow include minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di internet in 4G con velocità fino a 300 Mbps. Il costo è di 4,99 euro al mese. La promozione prevede l’attivazione del piano Creami NEXT1 che risulta essere scontato a 4,99 euro e include 10 giga di internet di cui 5 giga di base e 5 di bonus. Attivando Wow si arriva a 30 giga con 5 giga di base e 25 di bonus.

Il caricamento avverrà entro 24 ore dall’attivazione del piano tariffario mentre dal mese successivo si potranno avere i 30 giga immediatamente dopo il rinnovo. L’offerta è attivabile solamente dai nuovi clienti che potranno scegliere se cambiare il numero o effettuare la portabilità da altro operatore.

I costi dell’offerta di PosteMobile

Indipendentemente dall’opzione di portabilità, la nuova sim avrà un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. La spedizione al domicilio è gratuita. Qualora si superassero i giga a disposizione la navigazione verrà bloccata. Volendo continuare ad usare internet si potrà optare per Giga Extra al costo di 1,99 euro ed avere 1 giga in più fino alla riattivazione dell’offerta al rinnovo successivo. In caso di credito insufficiente il rinnovo non avverrà. Le chiamate costeranno 0,18 euro al minuto, gli sms 0,12 euro mentre 400 Megabyte avranno un costo di 3,50 euro.

L’hotspot, i servizi “Ti cerco” e “Richiama ora” sono inclusi nel piano tariffario e per quanto riguarda il roaming nei paesi europei, i clienti possono usufruire dei minuti, sms e giga (per un massimo di 2,73 giga al mese) compresi nei 4,99 euro.

Concludiamo informando che la domanda di attivazione di Creami Wow può avvenire online oppure tramite chiamata ad un operatore telefonico.