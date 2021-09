Scopriamo quali sono i concorsi pubblici con scadenza nel mese di settembre per non perdere l’occasione di occupare uno degli 11 mila posti di lavoro proposti.

Partecipare ad un bando per un concorso pubblico significa aprirsi la strada verso il mondo del lavoro. Laureati, diplomati, chi ha la licenza media, i ruoli da ricoprire sono diversi e le possibilità sono per tutti. Le figure ricercate dalla Pubblica Amministrazione nel mese di settembre sono 11 mila e, dato che la scadenza dei concorsi è prossima, non occorre perdere tempo. L’invio della domanda di partecipazione dovrà essere inoltrato il prima possibile per poi iniziare a prepararsi per affrontare la selezione.

I concorsi pubblici attivi: le posizioni ricercate

L’Agenzia delle Entrate ricerca 2.320 funzionari amministrativi. I candidati devono essere laureati e dovranno inviare domanda entro il 30 settembre. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e la figura inserita avrà la nomina di impiegato in attività amministrativo-tributario.

L’ente cerca, poi, 100 funzionari informatici dotati di laurea per un’assunzione a tempo indeterminato. La scadenza del bando è il 30 settembre 2021. Scade, invece, il 23 settembre la possibilità di inoltrare domanda di partecipazione al concorso indetto dal Ministero della Giustizia per l’assunzione di 8.171 addetti all’Ufficio per il Processo.

Altri bandi con scadenza a settembre

Il 20 settembre scade il bando attivo per assumere 500 figure nel ruolo di personale non dirigenziale. Saranno 420 i lavoratori assegnati alle amministrazioni centrali titolari e 80 quelli assegnati al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tra i concorsi pubblici con prossima scadenza segnaliamo il bando indetto dalla Marina Militare per la ricerca di 212 volontari Vfp 4 da assegnare alle Forze Speciali e componenti specialistiche. Destinatari del bando sono i volontari in ferma prefissata da un anno o in congedo per fine firma. La domanda dovrà essere inoltrata entro il 12 settembre 2021.

Segnaliamo, poi, la ricerca a Palermo di 46 autisti con assunzione a tempo pieno al livello 3° parametro B del Ccnl dei Servizi Ambientali. C’è tempo fino al 29 settembre per inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione.

Altre occasioni in varie città italiane

Oltre a Palermo, sono attivi bandi di concorsi pubblici in altre città italiane. A Milano ben 7 bandi scadranno il 30 settembre. I posti di lavoro da ricoprire sono 19 per vari ruoli dedicati a laureati e diplomati. A Torino e in altre città del Piemonte si cercano 134 figure da inserire nei Centri per l’Impiego full time a tempo determinato mentre a Vercelli e Bra scadrà il 30 settembre l’opportunità di candidarsi al bando per assunzioni comunali. A Cagliari, poi, si cercano 57 tecnici di laboratorio da inserire nell’Azienda Ospedaliero Universitaria.

Ricordiamo, infine, che si attende l’apertura del bando di concorso del Ministero della Cultura per l’assunzione di 150 candidati. Nello specifico, si cercano 100 assistenti alla fruizione, vigilanza e accoglienza e 50 operatori alla custodia, vigilanza e assistenza.