Il ministro Vittorio Colao annuncia su Twitter il via a 400 assunzioni per il digitale e la Pubblica Amministrazione. Vediamo i requisiti, come candidarsi e quali sono le retribuzioni previste.

Il Ministero innovazione tecnologica e transizione digitale assume 400 candidati per ricoprire diversi ruoli professionali. Lo ha annunciato Colao su Twitter richiamando l’attenzione di esperti nella Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Nello specifico, i profili ricercati sono undici, dai data scientist ai content designer, dagli esperti di smart mobility agli esperti di innovazione per le imprese ad alto contenuto tecnologico. Tutte le posizioni aperte si possono visualizzare sul portale del Ministero, accedendo all’apposita sezione.

I cambiamenti della PA con 400 assunzioni

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede l’avvio di un processo di digitalizzazione per la Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, il Ministero per l’innovazione ha iniziato la ricerca di 400 lavoratori da inserire nel settore digitale. L’obiettivo è la crescita della PA come opportunità per l’intera nazione.

I contratti previsti sono a tempo determinato prorogabili per un massimo di 36 mesi. Il termine ultimo è previsto, dunque, per il mese di dicembre 2026. I professionisti che verranno assunti verranno inseriti nell’unità di supporto per la semplificazione digitale, cyber sicurezza, innovazione delle PA. Un’altra parte dei candidati, invece, lavorerà per il Dipartimento per la trasformazione digitale gestito dal Ministro Colao.

Come inviare la candidatura

Il sito del MITD ha una sezione in cui sono riportate le posizione aperte da visionare per trovare quella che corrisponde al proprio profilo. I requisiti ricercati dovranno essere soddisfatti in toto per sperare di essere assunti. I curriculum vitae potranno essere inviati direttamente online dopo essere entrati nella pagina della posizione da occupare.

I compensi per i vari ruoli, come conoscerli

Cliccando sulla voce “apply now” è possibile conoscere i compensi previsti per il profilo selezionato. L’assistente del team guadagnerà fino a 45 mila euro all’anno, l’esperto legale fino a 110 mila euro all’anno mentre i content designer e i Technical Project Manager percepiranno tra gli 80 e gli 85 mila euro all’anno. Oltre alla retribuzione sarà possibile leggere nei dettagli i compiti della figura professionale ricercata, la descrizione e le responsabilità oltre alle qualifiche chiave e alla formazione necessaria. In questo modo si potrà sapere se si hanno le carte in regola per potersi candidare oppure occorrerà ricercare un altro ruolo più adatto al proprio profilo lavorativo.