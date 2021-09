Brutte notizie per molti utenti di Whatsapp. A breve, infatti, potrebbero ritrovarsi a dover dire addio alla nota applicazione di messaggistica istantanea.

Ultimamente ci è stato richiesto, a causa del Covid, di prestare attenzione ad alcuni accorgimenti, come ad esempio il distanziamento sociale. Proprio quest’ultimo, in effetti, sembra aver contribuito a registrare un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologici, come ad esempio gli smartphone.

Grazie a tali strumenti, d’altronde, possiamo riuscire a comunicare in qualsiasi momento con amici e parenti anche geograficamente lontani. A tal fine giungono in nostro aiuto vari servizi web, come ad esempio le applicazioni di messaggistica istantanea. A tal proposito interesserà sapere che giungono brutte notizie per molti utenti di Whatsapp, in quanto potrebbero ritrovarsi a dover dire addio alla nota applicazione. Ma per quale motivo? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

WhatsApp, si va verso l’addio: ecco gli smartphone su cui smetterà di funzionare

Whatsapp è senz’ombra di dubbio l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata e conosciuta al mondo. Non è un caso, quindi, che siano in molti ad essere interessati alle varie novità che la riguardano. A tal proposito è bene sapere che, a partire da novembre 2021, tale servizio sarà bloccato su diversi iPhone e Android. Il motivo? Proprio come già accaduto in passato, anche quest’anno Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni smartphone che, risultando particolarmente vecchiotti, non saranno più compatibili.

Whatsapp, d’altronde, è in costante aggiornamento e proprio per questo motivo è facile imbattersi in dispositivi meno recenti, non in grado di supportare le nuove funzionalità. In particolare, a partire da novembre, saranno ben 43 gli smartphone considerati troppo obsoleti, tanto da non garantire il corretto utilizzo di Whatsapp. Entrando nei dettagli finiranno nel mirino i dispositivi con un aggiornamento uguale o inferiore ad Android 4.0.3 e sistema operativo iOS 9 e precedenti.

Tra i modelli che non potranno più utilizzare Whatsapp, quindi, si annoverano: LG Lucid 2, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual. Ma non solo, anche Ascend P1 S e Ascend D2, Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus.