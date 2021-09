Importanti cambiamenti in vista per quanto riguarda le modalità di pagamento del canone Rai. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Complice anche l’impatto del Covid, nell’ultimo periodo si è registrato un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi elettronici, come ad esempio tablet e computer. Ma non solo, a rivestire un ruolo indubbiamente importante nel mondo della comunicazione è sicuramente la televisione. Quest’ultima, d’altronde, offre la possibilità di attingere a informazioni di ogni tipo, come ad esempio notizie di attualità, fino ad arrivare a trasmissioni d’intrattenimento, quali film e quiz televisivi.

Allo stesso tempo, tutti coloro in possesso di un apparecchio televisivo, si ritrovano a dover fare i conti con il pagamento del canone Rai. Tassa obbligatoria a tutti gli effetti, con il pagamento che viene effettuato attraverso l’addebito diretto in bolletta, a breve potremmo assistere a degli importanti cambiamenti proprio per quanto concerne le modalità di pagamento. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Canone Rai, importanti cambiamenti in vista: tutto quello che c’è da sapere

Come noto il canone Rai, il cui importo è pari a 90 euro l’anno, viene pagato dal 2016 attraverso l’addebito diretto sulla bolletta dell’utenza elettrica in rate mensili. Una decisione che è stata presa al fine di evitare che molti contribuenti non pagassero la tassa in questione. A partire dal 2016, quindi, tutti gli italiani si ritrovano a dover fare i conti con una bolletta più alta. A partire dal 1° gennaio 2022, però, si potrebbero assistere ad un importante cambiamento, ovvero l’addio all’addebito in bolletta del canone.

Questo potrebbe verificarsi in seguito all’impegno preso dall’Italia con l’Europa all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero PNRR, nell’ottica di una maggiore trasparenza verso i consumatori. Al momento, sottolineiamo, l’addebito del canone resta in bolletta, ma dal 2022 le cose potrebbero cambiare. Tale modifica, d’altronde, non verrà attuata nell’immediato, in quanto il governo dovrà prima valutare come tornare a riscuotere l’imposta in questione. Non resta quindi che attendere e vedere quali saranno le prossime decisioni dell’esecutivo in merito.