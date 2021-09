Aumenti in vista con le busta paga di agosto e settembre grazie all’arrivo del cosiddetto bonus Irpef? Meglio fare chiarezza.

Il lavoro nobilita l’uomo, permettendo di attingere a quella fonte di reddito necessaria per riuscire a far fronte alle varie spese quotidiane. Allo stesso tempo non si può negare come spesso sia fonte anche di problemi, per via dei vari impegni e scadenze da rispettare. Se tutto questo non bastasse, sempre più spesso si sente parlare di possibili aumenti in busta paga, che aiuterebbero indubbiamente molte persone a migliorare la propria condizione economica.

Proprio in tale contesto sono in molti a chiedersi se con le buste paga di agosto e settembre sia possibile beneficiare dell’erogazione di un bonus Irpef a favore dei lavoratori, che dovrebbero così avere uno stipendio netto più alto. Una situazione che non passa di certo inosservata e per cui è meglio fare chiarezza. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Busta paga, bonus Irpef in arrivo? Ecco cosa c’è da sapere

Ultimamente si è molto parlato dell’erogazione di un possibile bonus Irpef, grazie al quale molti lavoratori potrebbero beneficiare di una busta paga ad agosto e settembre più ricca del solito. Una questione che ha destato molto interesse e per cui è meglio fare chiarezza. A tal proposito giunge in nostro aiuto un comunicato stampa della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

A tal proposito ha sottolineato come non sia previsto “nessun nuovo bonus Irpef con le buste paga di agosto. Non essendo cambiate le regole per la fruizione delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente e del bonus rispetto al passato, i compensi per dipendenti e pensionati nella busta di agosto e settembre non potranno essere più cospicui del previsto“.

Le detrazioni fiscali, d’altronde, vengono effettuate normalmente nel corso dell’anno e per questo nulla cambia rispetto alle mensilità precedenti. L’unica situazione in cui si potrà beneficiare di un rimborso, ricordiamo, potrebbe derivare da un possibile conguaglio derivante dal modello 730.

Ma quest’ultimo non è di certo un bonus, bensì semplicemente un conguaglio tra quanto calcolato durante l’anno e quanto effettivamente spettante. Non a caso alcuni lavoratori, anziché trovarsi una busta paga più ricca, potrebbero ritrovarsi a dover pagare, nel caso in cui il saldo della dichiarazione dei redditi risulti a debito.