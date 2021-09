Ancora novità sul Green Pass, non bastano le misure entrate in vigore a settembre, ad ottobre cambierà ancora qualcosa

Green Pass obbligatorio per nuove categorie del lavoro. Il Governo ci sta già lavorando, ad ottobre, arriva un nuovo Decreto. Fatto il trucco, trovato l’inganno, con il preside che ha svelato i primi furbetti tra i suoi professori, ma intanto la Carta Verde è requisito sempre più importante per poter lavorare, che piaccia o no.

La volontà, sarebbe qella di introdurre il vaccino obbligatorio se non si raggiunge il 90% della popolazione immunizzata entro inizio autunno. Ecco cosa cambierà da ottobre, con il super Green Pass.

Green Pass, le regole cambiano ancora

Dal 4 ottobre il Green Pass potrebbe essere quindi richiesto ai lavoratori di tutte le categorie, il cui lavoro espone al pubblico. Perciò ne necessiteranno, ristoratori e camerieri; personale che lavora all’interno dei bar; personale di treni, aerei, navi e autobus interregionali; ed ancora, chi lavora nei musei, negli stadi, nelle fiere, in palestre e piscine ed anche il personale di teatri e cinema.

Ma non è tutto, il Green Pass che è già d’obbligo per diversi mezzi di trasporto, potrebbe diventarlo, secondo Mario Draghi, per tutto il trasporto pubblico locale. Quindi anche tram, pullman e metropolitane. Il ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, però per adesso non sarebbe convinto e la misura slitterebbe nel caso, oltre ottobre.

Capitolo studenti. Al momento non c’è nessuna richiesta per gli under 12, ma presto tra i 12 ed i 19 anni, potrebbe essere obbligatoria la carta verde per chi vuole entrare a scuola, come già lo è per gli studenti universitari. I ragazzi che non avevano ancora compiuto 18 anni però hanno avuto la possibilità di vaccino soltanto da maggio e quindi non è ancora possibile a causa dei tempi, pensare già ad un’obbligatorietà. Quindi anche questa misura, dovesse essere ufficializzata, per adesso slitterà.