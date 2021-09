Un noto rivenditore di apparecchi elettronici ha ideato delle speciali offerte per quanto riguarda gli smartphone. Vediamo di cosa si tratta e fino a quando sono valide

Le offerte riguardanti gli Smartphone sono ormai all’ordine del giorno e scrutando per bene tra le varie promozioni varate dai principali brand di prodotti tecnologici, è possibile trovare l’opportunità giusta per le proprie esigenze.

Proprio in questi giorni sul sito ufficiale di Unieuro è stata attività una campagna promozionale molto interessante, che mira a soddisfare le aspettative dei consumatori. Si tratta di un volantino da cogliere al volo ma che non può essere sfruttato nei vari punti vendita sparsi sul territorio nazionale.

Smartphone in offerta: le occasioni speciali griffate Unieuro

Si può usufruire di queste ghiotte opportunità solo attraverso il portale della nota azienda con la possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio superando i 49 euro di spesa effettivi.

I dispositivi sono disponibili nella variante completamente sbrandizzata, con garanzia legale della durata di 24 mesi. Andiamo quindi a vedere nello specifico le varie tariffe promozionali inerenti tutte le fasce di Smartphone, da quelli bassi fino a quelli di livello qualitativo superiore:

Xiaomi Redmi 9 a 139 euro,

Samsung Galaxy A12 a 149 euro,

Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 289 euro,

Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro,

Oppo A94 a 299 euro,

LG K22 a 99 euro,

Motorola Moto G10 a 169 euro,

Realme 8 Pro a 279 euro,

Samsung Galaxy A32 a 299 euro.

Tra quelli di fascia più importante ci sono il Samsung Galaxy S20 FE con il processore Qualcomm Snapdragon 865 (al posto del solito Exynos previsto per il modello S20) in vendita al prezzo di 419 euro.

Dunque, un mix di proposte allettante e che possono permettere di prendere un telefono all’avanguardia senza spendere cifre folli o comunque fuori mercato. Non resta che collegarsi al più presto al sito di Unieuro e scrutare tra il ventaglio di opportunità costruite ad hoc per il cliente. Bisogna affrettarsi, i volantini delle offerte sono in continuo divenire e non hanno mai una gran durata. Nelle prossime settimane potrebbero esserci già delle novità.