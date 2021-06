Al via le nuove offerte di Unieuro, prodotti più che scontati prezzi difficili da riscontrare altore per una campagna senza precedenti.

Unieuro rivoluziona drasticamente la sua campagna promozionale per i prossimi giorni. Il colosso del commercio al dettaglio di elettrodomestici, elettronica, informatica e quant’altro ha di fatto lanciato il nuovo volantino all’insegna di imperdibili offerte con prezzi probabilmente mai visti prima d’ora. In più una gradita sorpresa per tutti i clienti. La possibilità di avere accesso ad un incredibile omaggio in base ai prodotti acquistati.

L’azienda ha infatti disposto una serie di omaggi per i clienti che effettueranno determinati acquisti. I prodotti che daranno diritto al regalo in questione saranno infatti segnalati sul volantino. In più per chi deciderà di acquistare qualsiasi prodotto in modalità on line la spedizione presso l’indirizzo comunicato sarà completamente gratuita per importi sopra i 49 euro. Un bel modo, insomma, per accontentare i propri clienti, sempre alla ricerca di nuove offerte e soprattutto di spropositata attenzione.

Unieuro, le nuove strabilianti offerte: in omaggio una bicicletta o un monopattino elettrico

Il regalo previsto da Unieuro per l’acquisto di determinati prodotti consiste in una favolosa bicicletta. Per chi volesse invece ricevere un monopattino elettrico basterà aggiungere soltanto 59 euro a quanto già speso. Una offerta davvero incredibile. Tra i prodotti per i quali possiamo trovare offerte davvero imperdibile figurano come sempre gli smartphone oggetti sempre più ricercati dai clienti. Le proposte risulteranno davvero interessanti.

Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Moto G50, Samsung Galaxy A32, Wiko Y82, Motorola E7i Power, Realme C21, Poco X3 Pro o anche Oppo A94. Questi i prodotti protagonisti assoluti del nuovo volantino di Unieuro, che stavolta punta tutto sull’unicità dei prezzi e su promozioni davvero allettanti per tutti i clienti interessati a fare un gran bell’affare prima delle vacanze estive.

E’ tempo di grandi offerte e grandi sconti insomma, anche Unieuro per rispondere alla serrata concorrenza lancia sul mercato offerte davvero imperdibili dedicate a tutti i suoi clienti. L’estate è appena iniziata ed uno smartphone nuovo da sfoggiare in spiaggia non sarebbe certo una cattiva idea, da Unieuro, tutto questo sarà possibile a prezzi davvero contenuti.