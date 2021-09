Giovedì 2 settembre ha avuto luogo la tredicesima estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. Entriamo nei dettagli e vediamo assieme chi ha vinto.

L’evasione fiscale rappresenta, purtroppo, un grande problema per il nostro Paese. Proprio al fine di contrastare tale fenomeno l’esecutivo tenta da anni di adottare delle misure ad hoc. Ne sono un chiaro esempio quelle introdotte dal precedente esecutivo, come ad esempio la lotteria degli scontrini, volta a incentivare i pagamenti di tipo elettronico. Per poter prendere parte a questo programma, ricordiamo, non bisogna fare altro che acquistare beni e servizi, dal valore pari ad almeno un euro.

Tali operazioni devono essere svolte presso esercenti in grado di trasmettere telematicamente i corrispettivi. Ogni mese, infatti, è prevista un’estrazione per chi ha effettuato degli acquisti nel corso del mese precedente. Ma non solo, a partire dallo scorso 10 giugno è possibile partecipare anche alle estrazioni settimanali. La tredicesima, ricordiamo, si è svolta nella giornata di giovedì 2 settembre. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono i codici vincenti.

Lotteria degli scontrini, tredicesima estrazione settimanale: i codici vincenti

Giovedì 2 settembre ha avuto luogo la tredicesima estrazione settimanale della Lotteria degli scontrini. Sono 40 i codici estratti, 25 dei quali si aggiudicano il premio da 10 mila euro per gli acquirenti e da 2 mila per gli chi vende. Per quanto concerne gli altri 15 premi, invece, si aggiudicano 25 mila euro per gli acquirenti e 5 mila euro per chi vende.

L’elenco dei biglietti vincenti della lotteria degli scontrini è stato pubblicato dall’Agenzia delle Dogane, con la maggior parte degli acquisti che, anche questa volta, sono stati effettuati presso la Grande Distribuzione Organizzata. Entrando nei dettagli, i 15 codici vincenti settimanali del 2 settembre che si portano a casa il premio da 25 mila euro sono i biglietti numero:

0601-0126 53SNS303829 00450003 del 22 agosto

1070-0055 53SNS300335 00290023 del 26 agosto

1215-0069 53SNS303279 00250004 del 24 agosto

1154-0329 1BMPX000657 del 27 agosto

0852-0355 53SNS302852 20070020 del 28 agosto

1254-0264 99MEY021275 del 27 agosto

0993-0172 99SEA001696 00860007 del 24 agosto

0794-0104 88S25001117 04030055 del 24 agosto

0103-0059 88S25000920 23402090 del 20 agosto

0989-0242 99SEA001557 B0710002 del 23 agosto

0865-0038 99MEY034478 del 27 agosto

2166-0126 45MQU001714 del 26 agosto

0861-0076 99MEY031302 del 27 agosto

1129-0038 53SNS301418 01400013 del 24 agosto

1252-0023 53SNS300099 00020019 del 23 agosto

I 25 codici vincenti con i premi aggiuntivi da 10 mila euro, invece, sono i seguenti:

1032-0021 96MEV066368 del 23 agosto

0783-0007 53MN2018672 del 23 agosto

0987-0212 99SEA001913 B1590001 del 27 agosto

1059-0065 53SNS301046 01460007 del 22 agosto

0851-0028 53SNS300440 02870020 del 24 agosto

1070-0101 53SNS300925 11380007 del 28 agosto

0835-0032 8AMTN010409 del 27 agosto

0584-0205 96MKR006617 del 28 agosto

1112-0014 53SNS301739 64890001 del 24 agosto

0552-0009 96MB3019265 del 23 agosto

0999-0034 96SRT000600 45280006 del 26 agosto

0999-0001 88S25000231 35402069 del 27 agosto

0800-0135 99SEA003866 00980003 del 26 agosto

1011-0152 96SRT000523 00550004 del 25 agosto

0668-0004 99MEX060545 del 29 agosto

0959-0098 53MN2015957 del 29 agosto

0734-0021 99MEY033015 del 28 agosto

0808-0106 53MN2017002 del 26 agosto

0792-0306 88S25001025 08210003 del 24 agosto

1072-0051 53SNS300657 00320025 del 26 agosto

1058-0097 53SNS300884 10580010 del 25 agosto

0830-0007 99MEY037337 del 23 agosto

0994-0271 99SEA002337 65010001 del 28 agosto

0971-0078 88S25000264 02902066 del 27 agosto

0973-0043 96SRT000813 37800004 del 24 agosto

LEGGI ANCHE >>> Reddito di cittadinanza, la scomoda verità: tutto quello che c’è da sapere

Sono questi i codici vincenti dell’estrazione settimanale del 2 settembre, con i fortunati vincitori che hanno 90 giorni di tempo per richiedere il premio.