Nota anche con il nome di Social Card, ecco quando arriveranno i soldi della Carta acquisti di settembre 2021.

In un periodo storico complicato come quello attuale, complice l’impatto sull’economia del Covid, riuscire a far fronte alle varie spese risulta sempre più difficile. Molti imprenditori, purtroppo, hanno dovuto abbassare le serrande delle proprie attività, costringendo sempre più persone a dover fare i conti con una difficile gestione del bilancio famigliare. Proprio in questo ambito, in aiuto di molte famiglie giunge la carta acquisti.

Nota con il nome di Social Card, è stata introdotta il 25 giugno 2008, al fine di offrire un’importante forma di aiuto a sostegno delle persone economicamente svantaggiate, grazie all’erogazione di una ricarica bimestrale. A tal proposito sono in molti a chiedersi quando arriveranno i soldi di settembre. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo qual è la data da segnare sul calendario.

Carta acquisti settembre 2021, quando arrivano i soldi: tutto quello che c’è da sapere

Introdotta con il Decreto legge numero 112 del 2008, la Carta Acquisti ha lo scopo di offrire una valida forma di aiuto a sostegno delle persone maggiormente in difficoltà. In particolare tale misura è rivolta a coloro in possesso dei seguenti requisiti:

Genitori con bambini di età inferiore a 3 anni e persone con più di 65 anni con Isee inferiore a 7.001,37 euro . Per le persone con più di 70 anni l’importo complessivo dei redditi percepiti non deve superare 9.335,16 euro ;

. Per le persone con più di 70 anni l’importo complessivo dei redditi percepiti non deve superare ; Non bisogna possedere più di un autoveicolo;

Non essere intestatari di più del 25% di immobili ad uso abitativo o di più del 10% di immobili ad uso non abitativo.

La social card viene ricaricata con un importo pari a 80 euro ogni bimestre, ovvero 40 euro al mese. Può essere utilizzata per pagare ad esempio le bollette, ma anche per l’acquisto di altri prodotti di prima necessità. Se tutto questo non bastasse, è possibile beneficiare di diversi sconti presso i negozi convenzionati.

Aiuto particolarmente importante per le famiglie alle prese con delle difficoltà economiche, non stupisce, quindi, che siano in molti a chiedersi quando arriveranno i soldi di settembre. Ebbene, non sono ancora disponibili informazioni certe in merito. Tuttavia, in base alle ultime indiscrezioni, i pagamenti dovrebbero essere effettuati nei primi 10 giorni del mese, probabilmente dopo il 5. Mancano, quindi, davvero pochi giorni.