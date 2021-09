Tra le artiste più apprezzate a livello mondiale, Jennifer Lopez si è presentata al Festival di Venezia con il cartellino del prezzo attaccato ancora all’abito.

Cantante, attrice e ballerina, Jennifer Lopez è senz’ombra di dubbio una delle artiste più conosciute e apprezzate in tutto il mondo. In grado di costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, riesce sempre a far parlare di sé. Non stupisce, quindi, che J.Lo si sia rivelata essere anche la protagonista indiscussa della sfilata veneziana di Dolce & Gabbana.

Qui, infatti, si è contraddistinta per il suo look barocco e fiorato. Ma non solo, a destare particolare attenzione vi è un dettaglio che non è passato di certo inosservato. La grande star, infatti, si è presentata con il cartellino del prezzo attaccato ancora all’abito. Immagini che hanno fatto in poco tempo il giro del web, con molti che si chiedono quanto costi l’abito in questione.

Jennifer Lopez a Venezia con il cartellino del prezzo attaccato all’abito: outfit da urlo

Domenica scorsa si è tenuta a Venezia la spettacolare sfilata di Alta Moda di Dolce & Gabbana. Tante le star presenti per l’occasione, tra cui la bellissima Jennifer Lopez, che ha sfoggiato un completo barocco a fiori, con pantaloni a vita alta, un crop top e una preziosissima cappa verde lunga fino ai piedi, in grado di donare un aspetto maestoso e regale.

A dare un tocco in più al tutto, una coroncina scintillante, un paio di sandali con plateau tempestati di strass e una borsetta dorata con chiusura a cuore. Un look impeccabile, se non fosse per un piccolo dettaglio che non è passato di certo inosservato. Jennifer Lopez, infatti, si è presentata a Venezia con il cartellino del prezzo ancora attaccato all’interno della mantella. Immagini che hanno fatto in poco tempo il giro del web. Ma quanto costa l’abito sfoggiato da Jennifer Lopez?

LEGGI ANCHE >>> L’Isola dei famosi, l’outfit di Elettra Lamborghini spiazza tutti: ecco quanto costa

Ebbene, come spesso accade per gli abiti di alta moda, non è dato sapere quale sia l’effettivo prezzo. Il motivo è da rinvenire nel fatto che vengono realizzati a mano, in modo tale da adattarsi alle esigenze di chi lo indossa. Allo stesso tempo, trattandosi di un abito di haute couture, è possibile dedurre che il prezzo sia pari a minimo 60 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito al costo dell’abito indossato dalla grande artista.