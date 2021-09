Acquistare un POS a 8,98 euro è possibile con Nexi e Amazon. Un risparmio del 69% dedicato ai titolari di aziende, negozi e banchetti che desiderano ridurre i costi e aumentare le entrate.

I pagamenti elettronici rappresentano dei vantaggi per i consumatori ma hanno dei costi per i venditori. L’acquisto del POS, il primo passo da affrontare, può riservare amare sorprese soprattutto per i piccoli esercenti. Grazie a Nexi, però, il dispositivo elettronico potrà essere acquistato ad un prezzo molto basso, inferiore ai 10 euro.

Nexi e Amazon abbattono i costi del POS

Nexi utilizza il sito e-commerce Amazon per abbassare il costo del POS e venderlo a 8,98 euro. Chi desidera intraprendere la strada verso i pagamenti cashless, dunque, potrà farlo con una spesa iniziale minima riuscendo ad ottemperare agli obblighi di legge. Il dispositivo Nexi in vendita può accettare tutte le carte di credito più importanti e le prepagate, le Apple Pay e Google Pay. In più, il POS non prevede il pagamento di alcun canone e offre la possibilità di beneficiare di un 30% di credito di imposta sul costo delle commissioni applicate. In totale, dunque, si stima un risparmio del 69%.

Altra caratteristica del POS di Nexi è l’accredito dei pagamenti entro le 24 ore. Di conseguenza, i pagamenti risulteranno più semplici, l’incasso sarà veloce e il costo di gestione del denaro sarà ridotto al minimo.

Leggi anche >>> Commercianti senza Pos, il rischio è grosso: col Recovery scattano sanzioni

Cosa fare dopo aver ricevuto il dispositivo elettronico Nexi

Ordinare e ricevere il POS di Nexi richiederà tempi brevi. Pochi click e si riceverà il dispositivo pronto per essere utilizzato. L’acquirente dovrà attivarlo online in modo tale che entro cinque giorni possa ricevere i primi pagamenti. E’ interessante conoscere l’opportunità di collegare il dispositivo allo smartphone o al tablet per utilizzarlo in condivisione con i collaboratori. Inoltre, le ricevute potranno essere inoltrate ai clienti via e-mail oppure tramite sms.

Un dato importante da conoscere riguarda le commissioni. Per i pagamenti fino a 10 euro sono pari a zero. Parliamo, dunque, di un incasso completo senza decurtazioni o costi di abbonamento. Lo strumento ideato da Nexi si rivela essere, dunque, ideale per gli esercenti di varie attività. Un plus ultra lo aggiungono le caratteristiche di leggerezza, praticità, lunga durata della batteria e la tastiera touch.