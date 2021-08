Smartphone di ultima generazione scontati del 30%. Con la promozione di Amazon Warehouse può succedere anche questo.

Avere dei prodotti usati da smaltire non è per forza un problema. Non se ti chiami Amazon almeno. L’idea è semplice: taglio dei prezzi nella misura del 30% per accedere a dispositivi e altro genere di prodotti che, altrimenti, resterebbero inutilizzati. E’ quanto si propone il colosso dello shopping online che, attraverso i prodotti Amazon Warehouse, applica un sconto ulteriore rispetto a quello già di per sé esistente. Un modo per non sprecare quelli che, a tutti gli effetti, sono ancora dei pezzi da sfruttare appieno.

Amazon Warehouse è un programma che seleziona una serie di prodotti resi dai clienti e, per questo, non più vendibili come nuovi. Il punto è che, nonostante la restituzione, molto spesso si tratta di oggetti ancora funzionanti o addirittura del tutto privi di difetti. Alcuni clienti, infatti, restituiscono il prodotto semplicemente perché non adatti allo scopo come invece ritenevano, oppure perché al momento dell’uso non soddisfano le loro esigenze.

Amazon Warehouse, 30% di sconto: ecco le occasioni

Come spesso accade, ciò che non va bene per un utente, può andar bene per un altro. E questa particolare branca di prodotti Amazon fa davvero al caso di numerose esigenze. Anche perché, come detto, oltre a beneficiare di un prezzo già di per sé scontato, in quanto pezzi non nuovi, l’azienda ha scelto di aggiungere un altro 30%, rendendo in alcuni casi il tutto a costo (quasi) zero. Tutto è iniziato a partire dalla mezzanotte del 30 agosto 2021: per aderire alla promozione e scoprire se c’è davvero l’occasione giusta per noi, basterà accedere alla pagina dedicata ad Amazon Warehouse e rovistare fra i prodotti. Una volta selezionato, apparirà anche lo sconto del 30%.

LEGGI ANCHE >>> Amazon, corsa alle offerte di settembre: scadono subito e sono preziosissime

La caccia all’offerta è di quelle importanti. Perché nel mare magnum di prodotti tornati indietro, qualche occasione è praticamente impossibile non trovarla. Addirittura alcuni smartphone di ultima generazione, anche se va ricordato che le quantità, naturalmente, sono di molto ridotte rispetto alle disponibilità originarie. Ecco di seguito alcuni prodotti messi a disposizione: