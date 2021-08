Ritirati dagli scaffali diversi lotti di gelati di noti marchi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Il gelato si rivela essere, senz’ombra di dubbio, uno dei dessert più amati, sia da grandi che da piccini. Simbolo dell’estate e alleato di piacevoli giornate in compagnia di amici e parenti, sono in molti a non poter fare a meno di gustare un bella e gustosa porzione di gelato, in grado di donare un momento di dolcezza e freschezza davvero unico nel suo genere. Allo stesso tempo, così come per tutti gli altri alimenti, si invita sempre a prestare attenzione alle caratteristiche di quello che compriamo.

Questo per evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti. In tal senso, fortunatamente, giunge in nostro aiuto il Ministero della Salute che provvede tempestivamente ad avvisare le persone, nel caso in cui vengano rilevate contaminazioni di cibi e bevande. A tal proposito è bene sapere che di recente sono stati ritirati dal mercato diversi lotti di gelati di noti marchi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Gelati di noti marchi ritirati dagli scaffali: ecco di quali si tratta

Il ministero della Salute ha comunicato il “ritiro precauzionale per possibile presenza di tracce di ETO nell’ingrediente farina di semi di carrube” di alcuni lotti di gelati. In particolare sono stati ritirati diversi gelati NUII, prodotti da Froneri Polska, nello stabilimento Mielec e commercializzati da Froneri Italy S.r.l., ovvero:

Sempre per quanto riguarda i gelati NUII, sono stati ritirati anche altri lotti, in questo caso prodotti da Froneri Schoeller, nello stabilimento Uelzen e commercializzati da Froneri Italy S.r.l., ovvero:

NUII AlmondJavVan 90×20 IT UMB con confezioni da 67 grammi e lotto di produzione:

UE1172 e data di scadenza 06/2023.

NUII AlmJavaVan 8x90x4 IT UMB, confezioni da 268 grammi e lotti di produzione numero:

(UE1123, UE1124, UE1125, UE1127, UE1128, UE1130, UE1131, UE1132, UE1137, UE1138) – TMC 05/2023;

(UE1162, UE1163, UE1165, UE1166, UE1167) – TMC 06/2023;

(UE1193, UE1194, UE1195) – TMC 07/2023.

Altri lotti incriminati

Tutte le volte in cui acquistiamo dei prodotti alimentari è bene prestare la massima attenzione alle relative caratteristiche. Proprio in tale ambito, come già detto, giunge in nostro aiuto il Ministero della Salute che provvede tempestivamente ad avvisare le persone. Diversi, in effetti, sono i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali.

Oltre a quelli già citati, infatti, sono stati ritirati, sempre a causa della “possibile presenza di tracce di ETO nell’ingrediente farina di semi di carrube“, altri lotti di gelato. Si tratta di prodotti Milka, realizzati da Froneri Schoeller, nello stabilimento Osnabruck e commercializzati da Froneri Italy S.r.l., ovvero: