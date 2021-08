Campionessa paralimpica di scherma e portabandiera a Tokyo 2020, ecco quanto guadagna Bebe Vio.

Tra le atlete paralimpiche più famose e amate in Italia, e non solo, Bebe Vio è la prima schermitrice al mondo a gareggiare con protesi a tutti e quattro gli arti. Campionessa olimpica, mondiale ed europea di fioretto individuale, è riuscita a costruirsi nel giro di pochi anni una carriera ricca di soddisfazioni e all’insegna del successo. Non stupisce, quindi, che siano davvero in tanti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Bebe Vio: chi è, altezza, carriera

Nome: Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio

Altezza: 155 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 4 marzo 1997

Luogo di nascita: Venezia

Nata a Venezia il 4 marzo 1997, Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, nota anche come Bebe Vio, è alta 155 cm ed è del segno zodiacale dei Pesci. Schermitrice italiana, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico, alla fine del 2008, quando aveva 11 anni, è stata colpita da una meningite fulminante. Ricoverata d’urgenza, a causa dell’estendersi dell’infezione, i medici le hanno dovuto amputare le gambe e le braccia.

Dopo appena 3 mesi di degenza, ha ripreso la scuola. Un anno dopo l’insorgenza della malattia, riprende l’attività sportiva di schermitrice, anche a livello agonistico, grazie a una particolare protesi progettata per sostenere il fioretto. Nel 2010 ha disputato la sua prima gara e l’anno seguente è diventata campionessa italiana Under 20. È la prima atleta della storia a competere nella scherma con protesi a tutti i quattro arti. Nel 2012 diventa campionessa italiana assoluta e viene selezionata come tedofora per le Paralimpiadi di quell’anno.

Due anni dopo diventa campionessa d’Europa nel fioretto, categoria B, sia individuale che a squadre. In seguito si aggiudica l’oro ai mondiali Under 17 di Varsavia. Nel 2015 diventa campionessa del mondo nel fioretto individuale, mentre nel 2016 vince gli Europei a Casale Monferrato. Sempre lo stesso anno trionfa alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, dove il 14 settembre 2016 vince la medaglia d’oro nella prova individuale. Ma non solo, contribuisce anche alla medaglia di bronzo nel fioretto a squadre.

L’anno seguente conduce su Rai 1 il programma La vita è una figata. L’8 novembre 2017 si aggiudica il suo secondo titolo di campionessa mondiale paralimpica nel fioretto individuale, mentre il 19 settembre 2018 si laurea campionessa europea per la terza volta consecutiva. Nel 2021, inoltre, è stata scelta, insieme a Federico Morlacchi, come portabandiera della delegazione italiana alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Bebe Vio: vita privata, fidanzato, figli

Nonostante sia particolarmente attiva sui social, Bebe Vio non ha mai reso note informazioni in merito alla sua vita privata. Non è dato sapere, quindi, se al momento sia single o meno. Per quanto riguarda il desiderio di diventare madre, inoltre, qualche anno fa la stessa campionessa, in un’intervista rilasciata a Rolling Stones, aveva rivelato: “So solo che vorrei adottare dei bambini, che ne so, uno nero, uno cinese, uno amputato. Mi piacciono i bambini, so quanto nella vita conti avere una famiglia che funziona bene e vorrei dare loro questa opportunità“.

Bebe Vio: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti dello sport, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Bebe Vio. A tal proposito interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che per gli atleti paralimpici il premio in denaro sia pari a 75 mila euro per la vittoria della medaglia d’oro. Tale importo scende a 40 mila euro per l’argento e 25 mila euro per il bronzo. I premi, ovviamente, sono cumulabili. Chi vince più medaglie, infatti, ottiene tutti i premi corrispondenti. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni in merito ai guadagni di Bebe Vio.

Bebe Vio: Instagram e Facebook

Particolarmente seguita sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, Bebe Vio condivide spesso scatti e video con i suoi tantissimi follower.