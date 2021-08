Ariete, Leone e Capricorno. Cos’hanno in comune questi tre segni zodiacali? Secondo gli esperti di astrologia un denominatore particolarmente fortunato.

“Tutta fortuna”. Ammettiamolo, lo abbiamo pensato tutti al momento di commentare la vincita di una grossa somma alla Lotteria. La vincita di qualcun altro naturalmente. Anche perché, a ragionarci in termini imparziali, di strategia non può essercene molta. Su un’infinità di biglietti a disposizione, si arriva a scegliere proprio quello in grado di regalare grosse soddisfazioni. In alcuni casi di cambiare letteralmente la vita del loro possessore. Chiaramente, la buona sorte gioca un ruolo essenziale. Tuttavia, per chi apprezza e crede nei messaggi delle stelle, qualcosa si può leggere anche lassù.

L’astrologia, per chi ci crede, può giocare il suo ruolo. Secondo chi interpreta le congiunzioni astrali, infatti, fortuna e vincite potrebbero essere correlate. Basti pensare ai giocatori abituali: spesso sono proprio loro a vincere e, magari, siamo indotti a credere che sia la frequenza ad accrescerne le possibilità di vittoria. In un certo senso è così ma non secondo gli esperti di astrologia. O meglio, non solo.

Astrologia: i tre segni con più probabilità di vittoria

La Lotteria è solo un esempio. In realtà si parla di diversi giochi, dai semplici Gratta e vinci fino al Lotto. Più si gioca e più si spende, questo è chiaro. E raramente si riesce a ottenere una somma tale da compensare quanto sperperato cercando il biglietto vincente. A ogni modo, secondo gli astrologi è bene considerare quale sia il proprio segno zodiacale perché ce ne sono tre che, a quanto pare, potrebbero garantire una maggiore possibilità di vittoria al giocatore. Anche perché il giocatore che rientra sotto uno di questi tre segni, non giocherebbe a caso ma secondo una precisa strategia. Quindi non è solo questione di fortuna?

Si comincia con il primo dei segni zodiacali. L’Ariete, infatti, sarebbe estremamente intuitivo e, soprattutto, ricco di passione in ogni cosa che fa. Questo creerebbe le condizioni giuste per la vincita, in quanto la scelta del biglietto così come dei numeri giocati non sarebbe mai lasciata al caso. Per quanto riguarda il Leone, invece, molto si gioca sul carattere. Sicuro di sé e affamato di vittoria in ogni campo, la sua ricerca di gloria e ammirazione farebbero in modo di favorirlo anche nelle lotterie. Il suo carisma giocherebbe un ruolo essenziale nel dare una mano alla fortuna. Infine, il terzo segno fortunato è il Capricorno. L’opposto del Leone probabilmente. Freddo, pianificatore, strategico e votato al raziocinio più che all’istinto, il mix giusto per la giocata giusta. Senza contare che si tratta di un segno particolarmente magnanimo. Non tutti credono all’astrologia. Ma per chi lo fa, alcune informazioni possono far comodo…