Giovedì 26 agosto 2021 ha avuto luogo la dodicesima estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. Entriamo nei dettagli e vediamo assieme chi ha vinto.

L’evasione fiscale si rivela essere un grande problema per il nostro Paese. Proprio per questo motivo il governo cerca ormai da anni di arginare il fenomeno attraverso misure ad hoc. Proprio in tale ambito, ad esempio, il precedente esecutivo ha deciso di introdurre il programma cashback, al fine di incentivare l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, quali bancomat e carta di credito. A tale misura è stata affiancata quella della lotteria degli scontrini che, a differenza del cashback, continua ad essere tuttora disponibile. Anche tale programma ha lo scopo di disincentivare i pagamenti contanti, offrendo numerosi premi.

Per poter partecipare alla lotteria degli scontrini non bisogna fare altro che acquistare beni e servizi, dal valore pari ad almeno un euro, presso esercenti in grado di trasmettere telematicamente i corrispettivi. Ogni mese, quindi, è prevista un’estrazione per chi ha effettuato degli acquisti nel corso del mese precedente. A partire dallo scorso 10 giugno, inoltre, è possibile partecipare anche alle estrazioni settimanali. La dodicesima si è svolta proprio nella giornata di giovedì 26 agosto, con molti curiosi di scoprire se hanno o meno vinto.

Lotteria degli scontrini, dodicesima estrazione settimanale: i codici vincenti

Giovedì 26 agosto si è tenuta la dodicesima estrazione settimanale della Lotteria degli scontrini. Sono 40 i codici estratti, 25 dei quali si portano a casa il premio da 10 mila euro per gli acquirenti e da 2 mila per gli chi vende. Per quanto riguarda gli altri premi, 15 si aggiudicano il premio da 25 mila euro per chi compra e da 5 mila euro per chi vende.

L’elenco dei biglietti vincenti della lotteria degli scontrini è stato pubblicato dall’Agenzia delle Dogane, con la maggior parte delle spese che sono state effettuate presso la Grande Distribuzione Organizzata. Entrando nei dettagli, i 15 codici vincenti settimanali del 26 agosto che si portano a casa il premio da 25 mila euro sono i biglietti numero:

0766-0012 8AMCA009963 del 18 agosto;

1080-0169 53SNS302600 00120015 del 20 agosto;

1000-0089 99MEY026668 del 16 agosto;

0715-0235 99MEX063927 del 19 agosto;

0562-0009 72MU1082246 del 21 agosto;

1290-0110 99MEY019445 del 18 agosto;

0792-0041 88S25001216 02070005 del 21 agosto;

0826-0010 53SNS303224 00950010 del 18 agosto;

1254-0056 6BMST002463 del 19 agosto;

0563-0140 3BIWB010734 del 16 agosto;

0750-0097 99SEA003247 10060003 del 18 agosto;

1374-0038 53SNS300080 01210022 17 agosto;

1170-0001 99MEY014328 17 agosto;

1287-0039 53SNS303004 00150006 del 17 agosto;

0811-0010 53MN2018682 del 18 agosto.

I 25 codici vincenti con i premi aggiuntivi da 10 mila euro, invece, sono i seguenti:

0667-0113 99SEA004321 10190004 del 16 agosto;

1846-0027 99MEY008307 del 20 agosto;

0817-0047 99MEY036151 del 16 agosto;

0917-0111 96SRT000187 04850004 del 19 agosto;

0710-0114 88I24013387 del 18 agosto;

0674-0008 80I15011512 del 21 agosto;

0980-0012 88S25000269 23102056 del 21 agosto;

0781-0039 53SNS302745 04610002 del 21 agosto;

0919-0023 99SEA002873 B4820012 del 17 agosto;

0652-0025 99MEX253801 del 17 agosto;

0606-0090 99MEX097629 del 18 agosto;

0805-0092 99MEX059596 del 19 agosto;

1028-0129 53SNS301605 01170008 del 21 agosto;

0867-0134 3BIWB001474 del 20 agosto;

0802-0329 53MN2019733 del 20 agosto;

0773-0436 53SNS302196 04280001 del 16 agosto;

0067-0002 99IEB022784 del 17 agosto;

0789-0037 3CIPF710086;

0710-0202 3BIWB009601 del 21 agosto;

0709-0013 88I24012061 del 21 agosto;

1117-0049 53SNS300543 03160004 del 17 agosto;

0808-0086 99MEX056374 del 21 agosto;

0662-0018 99MEY048828 del 18 agosto;

1059-0002 53SNS300601 00360031 del 18 agosto;

0622-0090 99SEA004420 30040003 del 20 agosto.

Questi, quindi, sono i codici vincenti dell’estrazione settimanale del 26 agosto 2021. I fortunati vincitori, ricordiamo, hanno 90 giorni di tempo per reclamare il premio.