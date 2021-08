Ottime notizie per due fortunati giocatori, baciati entrambi per ben due volte dalla dea bendata. Ecco cosa è successo.

Inutile negarlo, prima o poi capita a tutti di sognare di cambiare la propria vita, magari grazie ad una bella vincita milionaria. A partire dall’alimentazione, fino ad arrivare alle varie esigenze quotidiane, d’altronde, sono molte le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Se a tutto questo si aggiungono i vari grattacapi con cui bisogna spesso fare i conti per via del lavoro, non stupisce che siano in tanti a tentare puntualmente la fortuna, attraverso uno dei tanti giochi disponibili.

Le possibilità di vincere, come noto, sono particolarmente basse. Allo stesso tempo capita spesso di assistere a casi di persone che riescono a portarsi a casa delle ingenti somme di denaro. Ne sono un chiaro esempio due fortunati giocatori che, per ben due volte, sono stati baciati entrambi dalla fortuna, riuscendo così a portare a casa delle cifre da capogiro. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Lotteria, due giocatori doppiamente baciati dalla fortuna: per entrambi premi milionari

Molti tentano di diventare milionari acquistando un pacco intero di Gratta e Vinci, altri invece, giocando abitualmente ad un determinato tipo di gioco, con la speranza di essere baciati dalla fortuna. Le probabilità sono particolarmente basse, eppure ci sono alcuni casi in cui la dea bendata ci vede benissimo, per ben due volte. Lo sanno bene due fortunati giocatori, doppiamente baciati dalla fortuna, che sono riusciti a portarsi a casa dei premi milionari. Parliamo di Stephen Toto e John Hammill. Quest’ultimo, ad esempio, è un giocatore abituale di diversi tipi di lotteria. Nel 2006 John Hammill ha partecipato, tra gli altri giochi, alla lotteria “Set For Life” organizzata dallo Stato del Massachusetts.

Una decisione più che azzeccata, dato che ha vinto un milione di dollari, ovvero l’equivalente di circa 850 mila euro. A luglio del 2021, invece, ha acquistato un gratta e vinci del ‘Club dei milionari del Massachusetts’. In questo modo, ben 15 anni dopo la prima vittoria, è riuscito a realizzare un altro colpo da urlo. In questo caso, infatti, si è aggiudicato ben 15 milioni di dollari, pari a circa 13 milioni di euro. John Hammill ha quindi deciso di incassare il premio in un’unica soluzione, pari a circa 8 milioni di euro. Una cifra indubbiamente da urlo, in grado di cambiare per sempre la propria vita.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci, essere baciati dalla fortuna è possibile: ecco quali acquistare

Lo sa bene anche Stephen Toto, un altro americano, a sua volta baciato per ben due volte dalla dea bendata. Il 7 dicembre 2017, infatti, Toto ha acquistato un biglietto per “Payout”, grazie al quale ha vinto un milione di dollari. Quattro anni dopo, esattamente il 21 giugno, l’uomo ha riacquistato un biglietto della lotteria, portandosi anche questa volta a casa ben un milione di dollari. In entrambi i casi ha deciso di incassare il premio in un’unica soluzione, pari a circa 550 mila euro. Delle cifre da urlo, che mostrano come se è vero che la fortuna spesso è cieca, altre volte ci vede benissimo.