Presto sarà possibile vedere Sky Calcio a 5 euro al mese. La modifica all’abbonamento è stata annunciata e partirà a breve.

I clienti Sky hanno accolto malvolentieri la notizia dell’esclusiva Dazn per le partite della Seria A. Sky ha la possibilità di far vedere solo tre partite a giornata in co-esclusiva, l’anticipo del sabato sera, l’anticipo della domenica alle 12.30 e la partita serale del lunedì. Le condizioni raggiunte per il campionato in corso, dunque, hanno in qualche modo costretto la piattaforma televisiva a modificare l’abbonamento di Sky Calcio riducendo i costi per gli abbonati.

Sky Calcio a 5 euro, da quando

Le novità per la visione di Sky Calcio sono già iniziate. Fino al 30 settembre il costo dell’abbonamento è azzerato. Nessuna spesa, dunque, per i clienti abbonati. Quelli che vorranno recedere dal contratto, invece, potranno procedere beneficiando dell’azzeramento del canone fino al momento in cui la recessione sarà definitiva.

Dal 1° ottobre, poi, il prezzo di Sky per vedere le partite di serie A sarà di 5 euro al mese fino al termine della promozione quando il costo ritornerà quello di listino – salvo l’introduzione di nuove promozioni. I clienti che non desiderano accettare queste nuove condizioni potranno recedere dal contratto gratuitamente ma solo entro il 30 settembre 2021.

Come recedere dal contratto

Per recedere dal contratto con la piattaforma per l’abbonamento al calcio, il cliente dovrà indicare nella causale “recesso per modifica del pacchetto Sky Calcio”. La procedura potrà essere seguita online attraverso il sito ufficiale entrando nell’area personale e accedendo alla sezione “fatture e pagamenti” per poi selezionare la sezione “variazioni-contratto-recesso”.

In alternativa, si potrà richiedere la recessione contattando il numero 02 91 71 71 oppure inviando una Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo servizioclientisky@pec.skytv.it. Un ultima strada prevede l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Sky Italia, casella postale 13057, Milano.

Leggi anche >>> Sky si accorda con Dazn, è ufficiale: il calcio tornerà via satellite, ecco per chi

Quali sono i clienti coinvolti dalla modifica del contratto Sky Calcio

Le modifiche al contratto Sky relative al calcio verranno applicate ai clienti con abbonamento residenziale, con abbonamento con profilo Sky Smart ed Open (nuovi profili con maggiori funzionalità) e ai clienti che hanno sottoscritto un abbonamento su digitale terrestre. Ogni utente potrà scegliere liberamente se accettare le nuove condizioni e corrispondere 5 euro fino alla fine del periodo promozionale oppure se procedere con l‘interruzione del contratto.