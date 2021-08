Buone notizie per un fortunato giocatore baciato per ben due volte, in soli 10 mesi, dalla dea bendata. Ecco cosa è successo.

A partire dalla spesa settimanale fino ad arrivare alle varie necessità quotidiane, sono molte le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Da non dimenticare poi il lavoro, che a sua volta si rivela essere spesso fonte di un bel po’ di problemi. Non stupisce, quindi, che siano in molti a sperare di cambiare vita, grazie ad esempio ad una vincita da urlo.

Proprio per questo motivo sono in tanti a tentare puntualmente la fortuna, attraverso uno dei tanti giochi disponibili. Le possibilità di vincere, come risaputo, sono particolarmente basse. Allo stesso tempo capita spesso di assistere a casi di persone che riescono a portarsi a casa delle ingenti somme di denaro. Lo sa bene un fortunato giocatore baciato per ben due volte, in soli 10 mesi, dalla dea bendata. Ecco cosa è successo.

Gratta e Vinci, baciato due volte dalla dea bendata in 10 mesi nella stessa ricevitoria

Mentre in molti sperano di cambiare la propria vita acquistando un pacco intero di Gratta e Vinci, dall’altro canto c’è un fortunato vincitore che è stato baciato per ben due volte, in soli 10 mesi, dalla dea bendata. È quanto successo ad Aci Catena, nella ricevitoria Caffè Murabito di via S. Maria del Sangue.

Il 6 settembre dell’anno scorso un 44enne, cliente abituale del bar, ha comprato un biglietto “Tutto X Tutto“, riuscendo a portare a casa ben 500 mila euro. Dieci mesi dopo, il 6 luglio, ha comprato un altro Gratta e Vinci, sempre “Tutto X Tutto”, nello stesso bar, riuscendo a vincere ancora una volta 500 mila euro. Nel giro di soli 10 mesi, quindi, è stato baciato per ben due volte dalla dea bendata, riuscendo a portare a casa 1 milione di euro.

Una vicenda che non è passata di certo inosservata, con Lottomatica che, come accade per vincite di questo tipo, ha provveduto a fare gli appositi controlli, non riscontrando anomalie. Un semplice caso di fortuna sfacciata, che ha permesso al fortunato giocatore di cambiare per sempre la propria vita.