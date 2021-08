Furto notturno a casa di un’anziana di 82 anni, quanto le hanno portato via: i risparmi di una vita, è caccia al ladro

Ennesima storia triste dove ad essere involontaria protagonista, è una persona anziana. Purtroppo, nel romano, una donna ha subito un furto notturno, dove i ladri hanno portato via tantissimi soldi.

Si tratta, stando alle ricostruzioni, di circa 100.000 euro. Forse i ladri avrebbero persino narcotizzato la donna, che non ricorda di aver sentito ruomori in casa e che si è risvegliata con l’amara sorpresa.

Furto mirato: dove erano i 100.000 euro

Non è difficile, visto che nei mesi estivi molte volte c’è chi va in vacanza e lascia la casa, che proprio in questi mesi si verifichino diversi furti. Ad esempio ad inizio agosto, ne è stato portato a segno uno, nella casa di un ex GF. I malviventi hanno messo sotto sopra l’appartamento e poi sono andati mirati alle borse contenenti i soldi. Sembrerebbe un colpo studiato.

I soldi, erano contenuti in due borsoni che contenevano in contanti, l’altissima cifra. I risparmi di tutta una vita, ritirati da poco nella banca di fiducia, ora non ci sono più. Ma qualcuno potrebbe aver saputo dello spostamento di quel danaro. La donna, 82 anni, ha subito chiamato il numero Unico per le Emergenze e sul posto, una casa nel quartiere Torre Angela, sono arrivati gli uomini del Commissariato Casilino e della squadra della Scientifica polizia di Stato.

I fatti si sarebbero consumati nella notte tra il 24 ed il 25 agosto e come detto, non è ancora chiaro se i malviventi abbiano agito o meno con l’intento di addormentare la vittima, che comunque non ricorda di rumori in casa. Intanto, gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona per restringere il campo e trovare quanto prima i ladri di appartamento.