Dove si trova il famoso ristorante in cui avvengono gli incontri al buio di Primo Appuntamento, il noto programma di Real Time presentato da Flavio Montrucchio?

L’anima gemella, trovarla è il sogno di tante persone. Eppure per quanto si desideri, scovare l’amore non è semplice nella vita reale. La soluzione potrebbe essere Primo Appuntamento, il programma di Real Time che combina degli incontri al buio nella speranza che la coppia improvvisata si innamori. Il format televisivo ha un seguito di 700 mila persone circa e tutte si sono chieste, almeno una volta, dove si trova il ristorante in cui vengono accolti i partecipanti.

Come nasce Primo Appuntamento

Real Time ha puntato su un format che si ispira ad un programma inglese, First Date. L’obiettivo è raccontare il primo incontro tra due persone selezionate e combinate in base agli interessi comuni. La coppia improvvisata cenerà, dopo un breve aperitivo, ripresa dalle telecamere. A fare da Cicerone ai telespettatori è Flavio Montrucchio, noto conduttore e attore, che li condurrà nel viaggio della conoscenza dei partecipanti.

L’amore può scattare o meno ma ciò che coinvolge lo spettatore è l’evoluzione della serata, i discorsi, le rivelazioni e l’osservazione di come è possibile aprire il proprio cuore ad uno sconosciuto durante il primo appuntamento. Complice principale è il ristorante, luogo dall’atmosfera magica di un eterno San Valentino.

Dove si trova il ristorante dei primi incontri

Guardando il programma, i telespettatori si saranno domandati spesso dove si trova il ristorante di Primo Appuntamento. Il luogo è costruito nei dettagli per creare un’atmosfera in cui l’amore vince su tutto. Vi è possibile pranzare o cenare indipendentemente dalla partecipazione al format. Il locale è aperto al pubblico (nel periodo del Covid è stato, però, riservato alle registrazione del programma) come un qualsiasi altro ristorante, ma dove si trova?

Il ristorante di Primo Appuntamento si trova al centro di Roma, in zona Eur e il suo nome è Geco. Su TripAdvisor è possibile leggere le recensioni di chi ha frequentato il locale. Lo descrivono come semplice e ospitale e un luogo in cui si respira quella magia d’amore che viene trasmessa dal programma.