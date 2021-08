Abbiamo già recentemente parlato di Kena Mobile, l’operatore virtuale della telefonia che si appoggia a TIM per offrire le sue proposte ai potenziali clienti. Nel vasto catalogo, trovano spazio anche le offerte Piano Base, nuovi numeri e 70 GB.

Spesso su queste pagine ci soffermiamo ad analizzare le offerte di vari operatori della telefonia, dai più noti a quelli meno conosciuti, per esporre le caratteristiche essenziali delle varie offerte e per sottolineare quali sono i punti di forza e i punti deboli, individuati dall’utenza che ha sottoscritto l’una o l’altra offerta.

Qui di seguito ci occuperemo nuovamente di Kena Mobile, un operatore virtuale low cost che fa riferimento a TIM. Lo faremo perchè il catalogo offerte di Kena è ampio e merita considerazione, ed anche in ragione del fatto che i clienti di questo operatore non sono di certo pochi in Italia. Infatti sono circa un milione e mezzo coloro che lo hanno scelto.

Pertanto, di seguito vedremo le caratteristiche essenziali delle offerte Piano Base di Kena, le offerte nuovi numeri e quella 70 GB; per poi andare a vedere come al solito cosa ne pensano i clienti e qual è l’umore prevalente. Facciamo chiarezza.

Kena Mobile: chi è l’operatore in breve

L’operatore in questione è una realtà 100% italiana. Nel sito web ufficiale Kena Mobile si definisce “Operatore mobile senza fronzoli”, con “soluzioni per comunicare semplici e convenienti”.

Riassumendo i principi e i valori di Kena Mobile, si può dire che questo brand è incluso in TIM S.p.A., azienda che opera nel mercato della telefonia mobile facente parte a sua volta del Gruppo Telecom Italia S.p.A. che ne ha la direzione e controllo.

Proprio per il settore retail, TIM ha ideato e lanciato il brand Kena Mobile, che intende porsi rispetto al cliente in modo trasparente, chiaro e semplice. Essenzialità e costi moderati paiono essere tratti distintivi dell’intera offerta Kena Mobile, ma d’altronde ciò è comune alla generalità degli operatori virtuali della telefonia. Molto spesso questi ultimi sono creati dai big del settore proprio per conservare la clientela che cerca esclusivamente offerte magari non super accessoriate, ma economicamente molto convenienti.

Kena Mobile e il Codice Etico e di Condotta

In questo contesto, non deve stupire l’esistenza di un codice etico di TIM, il quale raccoglie una serie di principi e di valori che valgono ovviamente anche per Kena Mobile, che di TIM fa parte.

Tutti sono coinvolti e obbligati al rispetto del Codice e dei suoi valori, vale a dire gli organi sociali, il management, i dipendenti, i consulenti, i fornitori.

TIM controlla così la diffusione capillare dei principi in esso descritti e ne segue l’attuazione all’interno dei rapporti e dei processi aziendali.

L’operatore virtuale Kena Mobile punta molto al fattore ‘vicinanza’ al cliente. Infatti, come è ben chiaro nel sito web della compagnia, l’operatore può essere trovato online, su app, e chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181. Ancora, recandosi presso i negozi autorizzati è possibile avere un contatto diretto con questa realtà della telefonia e con le sue offerte economiche.

Kena Mobile è un operatore virtuale: ecco perchè

Più volte abbiamo parlato degli operatori virtuali della telefonia, chiarendo come essi si distinguono dai cosiddetti operatori reali, ossia quelli più strutturati, diffusi e conosciuti (come ad es. Vodafone). Ebbene, giova ribadire qui in che cosa consiste un operatore virtuale.

In virtù di piani tariffari a costi abbordabili e di offerte flessibili, gli operatori virtuali possono essere definiti low cost in linea generale, e certamente più economici dei gestori di telefonia mobile reali.

Come abbiamo già avuto modo di notare, considerando altre offerte Kena Mobile, dietro questo operatore della telefonia c’è TIM: ecco perchè Kena Mobile può applicare tariffe a prezzi tutto sommato esigui, facendo concorrenza a molti marchi conosciuti.

Onde fare chiarezza, chiariamo che gli operatori virtuali sono società di telefonia mobile che, a differenza degli operatori reali, non hanno una loro infrastruttura di rete. Pertanto gli operatori virtuali, per poter svolgere le loro attività, devono appoggiarsi alle reti di altri operatori (nel caso di Kena Mobile, si tratta di TIM).

Nel nostro Paese gli operatori virtuali sono scesi in campo nel 2007, anno in cui Coop ha creato l’offerta denominata CoopVoce, presentando SIM a marchio correlate alla rete TIM. Il mondo degli operatori virtuali è oggi quanto mai variegato, ed accanto ad operatori che sono durati poco nel mercato, ve ne sono altri che hanno saputo conquistarsi credibilità e un numero di clienti nient’affatto ridotto. E’ il caso di Kena Mobile, che oggi conta circa un milione e mezzo di utenti.

Offerte Kena Mobile Piano Base, nuovi numeri e 70 GB: come funzionano?

Le offerte Kena Mobile che andremo ora a vedere da vicino sono tre e certamente spiccano per la convenienza sul piano dei costi. Ecco i dettagli.

Offerta Kena Mobile Piano Base: le caratteristiche chiave

Piano Base Kena in pratica consiste nella tariffa a consumo di Kena Mobile. In virtù della sottoscrizione del Piano Base Kena, il cliente può chiamare tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in zona UE a 0,35 euro al minuto e può inviare SMS verso tutti a 0,25 euro per SMS.

La tariffa Base per la navigazione web da smartphone, valida in Italia e in zona UE, è di 0,50 euro con scatti anticipati di 50MB. Detta tariffazione vale in mancanza di offerte con dati inclusi attive o in ipotesi di esaurimento dei dati inclusi prima del rinnovo di tali offerte, se attive. Attenzione a quanto segue: l’importo è addebitato esclusivamente in caso di effettivo utilizzo.

Per quanto riguarda i costi applicati al traffico internazionale e al roaming extra UE, essi sono indicati nella sezione Tariffe Estero .

Offerta Kena Mobile Nuovi Numeri: le caratteristiche chiave

Un’altra interessante offerta di Kena Mobile è quella relativa ai nuovi numeri. Si tratta di:

minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili;

SMS illimitati verso tutti i mobili;

50GB di internet 4G (più 4,5GB in 3G per navigare nel continente europeo);

7,99 euro al mese.

Nella pagina web relativa nel sito ufficiale, si trova scritto che: “in deroga all’Art. 8.1 delle Condizioni Generali di Contratto e Condizioni d’Uso della SIM Kena Mobile, le Condizioni Economiche di questa Offerta non verranno modificate rinunciando pertanto TIM ad avvalersi della possibilità prevista dalla Normativa vigente (Art. 70/4, D.Lgs. 259/2003 – Art. 6 Del. 519/CONS)”.

L’offerta Kena Mobile 7,99 Nuovi Numeri certamente è interessante, giacchè offre chiamate senza scatto alla risposta, ma anche Giga 4G a scatti anticipati di 1 KB con una velocità in download e upload fino a 30 Mbps in tutta Italia. Mentre all’estero la velocità di connessione 3G è legata alla rete dell’operatore.

Attenzione però alle regole di dettaglio che disciplinano questa offerta. Infatti essa è sottoscrivibile esclusivamente per chi attiva sul web un nuovo numero Kena Mobile.

Per quanto attiene all’argomento costi, abbiamo una spesa fissa di 7,99 euro al mese, mentre il rinnovo è automatico nell’identico giorno nel quale è stata attivata l’offerta. Ma ciò soltanto se il credito rimanente della SIM è sufficiente.

Per detta offerta è previsto un contributo di attivazione di 4,99 euro. Invece il costo per la SIM non vi è.

Attenzione anche alla tariffazione dei dati, poichè in ipotesi di superamento della soglia mensile, valgono le condizioni previste dal cd. Piano Base Kena Mobile, salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Per quanto riguarda l’iter di attivazione, esso è molto semplice, com’è tipico dello stile Kena Mobile. Vi sono 4 distinte modalità di attivazione, eccole di seguito in sintesi:

presso i negozi autorizzati;

telefonando al servizio assistenza clienti 181;

online cliccando sul tasto ‘Acquista’ che si trova in alto a destra in questa pagina;

da App Kena Mobile (sia per Android che per iPhone).

Offerta Kena Mobile Nuovi Numeri: rinnovo e ricarica

L’offerta in oggetto si rinnova in modo automatico ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo è scalato dal credito rimanente della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato da un messaggio SMS.

Ma attenzione: se il credito non basta a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà oggetto di sospensione. Giova ribadire che nel lasso di tempo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno così tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni supplementari sulla linea. Per effettuare traffico dati secondo la tariffa del Piano Base Kena sarà comunque obbligatorio spedire un SMS con testo INTERNET ON al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE.

Compiendo una ricarica di importo sufficiente, l’offerta sarà di nuovo utilizzabile. Se la ricarica del credito non è fatta entro i 90 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato l’iter di cessazione dell’offerta.

Offerta Kena Mobile Nuovi Numeri: traffico nazionale, UE, esaurimento Giga

Minuti, SMS e GB inclusi nell’offerta Kena Mobile Nuovi Numeri sono validi per il traffico nazionale. Se il cliente è in Unione Europea può continuare a chiamare; inviare SMS e navigare sul web in 3G (fino a 4,5GB) con i bundle previsti nell’offerta. Dopo sarà possibile continuare a navigare al costo previsto di 0,0036 euro a MB.

Raggiunti i 50GB il costo della navigazione dati è quello di cui al Profilo Tariffario Piano Base Kena Mobile. Nel sito web ufficiale dell’operatore si trova specificato altresì che: “I Giga inclusi nell’Offerta si consumano a scatti anticipati di 1KB e sono validi per il Traffico Dati 4G su APN “web.kenamobile.it” con una velocità in download e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale”.

In ipotesi di esaurimento dei Giga 4G previsti nell’offerta, e in mancanza di opzioni supplementari con bundle dati disponibile, il traffico dati è bloccato; per proseguire a navigare al prezzo previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena è obbligatorio spedire un SMS al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE con testo INTERNET ON.

Attenzione però: i Giga 4G inclusi nell’offerta Nuovi Numeri non sfruttati al termine del mese, non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo. Ma tutte le volte che il cliente raggiungerà la soglia dell’80% di consumo dei GB disponibili per ciascun mese, otterrà la notifica di un SMS che indicherà i dati residui.

In ogni caso, colui che aderisce all’offerta può sempre controllare l’effettiva attivazione; i successivi rinnovi; la disponibilità dei servizi in pacchetto, e il traffico che resta, eseguendo il download dell’app ad hoc Kena Mobile; o accedendo all’Area Clienti MyKena sul sito www.kenamobile.it o, ancora, chiamando il numero gratuito 40181.

Offerta Kena Mobile 70 GB: come funziona?

Il catalogo offerte di Kena Mobile, operatore virtuale che rientra nel Gruppo TIM, prosegue con un’altra interessante proposta.

Ci riferiamo al pacchetto 70 GB al costo di 12,99 euro al mese. Tramite esso, il cliente può contare su:

minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili;

SMS illimitati verso tutti i mobili e 70 GB di internet 4G (più 7,5GB in 3G per navigare nel continente europeo) al costo di 12,99 euro al mese.

Nel sito web ufficiale si trova altresì segnalato che “in deroga all’Art. 8.1 delle Condizioni Generali di Contratto e Condizioni d’Uso della SIM Kena Mobile, le Condizioni Economiche di questa Offerta non verranno modificate rinunciando pertanto TIM ad avvalersi della possibilità prevista dalla Normativa vigente (Art. 70/4, D.Lgs. 259/2003 – Art. 6 Del. 519/CONS)”.

L’offerta Kena Mobile a 12,99 euro garantisce chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1 KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps in tutta Italia. Mentre all’estero, la velocità di connessione 3G è legata alla rete dell’operatore. Attenzione però: l’offerta in oggetto è sottoscrivibile esclusivamente per chi conserva il proprio numero portandolo da un altro operatore. Invece, chi è già cliente Kena Mobile può attivare l’offerta con il Servizio Assistenza Clienti 181 o in negozio.

Come accennato, l’offerta ha un costo di 12,99 euro per ciascun mese; e si rinnova automaticamente nello stesso giorno nel quale è stata attivata se il credito rimanente della SIM lo consente.

Per detta offerta non è previsto né il contributo di attivazione né il costo per la SIM. Inoltre, per quanto attiene alla tariffazione dei dati, in ipotesi di superamento della soglia mensile, valgono le condizioni di cui al Piano Base Kena, salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea. Ciò come già per la precedente offerta Nuovi Numeri.

Per quanto riguarda l’attivazione, occorre fare riferimento ad una delle seguenti modalità:

nei negozi autorizzati;

telefonando al servizio assistenza clienti 181 a costo zero;

facendo il download dell’app Kena Mobile;

via web cliccando sul tasto ‘Acquista’ in alto a destra in questa pagina.

Alcuni ulteriori dettagli dell’offerta 70 GB di Kena Mobile

L’offerta 70 GB di Kena Mobile si distingue per questi ulteriori elementi. Minuti, SMS e GB previsti nell’offerta sono validi per il traffico in Italia; mentre quando il cliente è in UE può continuare a chiamare; inviare SMS e navigare in Internet in 3G (fino a 7,5GB) con i bundle nell’offerta. Come accennato, all’estero la velocità di connessione 3G dipende dalla rete dell’operatore. Dopo, si potrà continuare a navigare al costo previsto di 0,0036 euro a MB. Toccati i 70GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena Mobile, come già visto per l’offerta Nuovi Numeri.

L’offerta in oggetto si rinnova in modo automatico ogni mese se il credito sulla SIM consente di coprire il costo del rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito restante SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato da un SMS.

Se il credito non basta a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà oggetto di sospensione. Nel lasso di tempo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno dunque tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito; e salvo opzioni aggiuntive attive sulla Linea. Per compiere traffico dati alla tariffa del Piano Base Kena sarà comunque anche qui obbligatorio inviare un SMS con testo INTERNET ON al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE. Compiendo una ricarica di importo sufficiente, l’offerta in questione sarà nuovamente utilizzabile. Se la ricarica credito non è effettuata entro i 90 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà intrapreso l’iter di cessazione dell’offerta.

I Giga inclusi nell’offerta 70 GB Kena Mobile si consumano a scatti anticipati di 1KB e sono validi per il traffico dati 4G su APN “web.kenamobile.it” con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps in tutta Italia. Mentre nei paesi stranieri la velocità di connessione 3G dipende dalla rete dell’operatore.

In ipotesi di esaurimento dei Giga 4G previsti nell’offerta, e in mancanza di opzioni aggiuntive con bundle dati disponibile, il traffico dati è interrotto; per proseguire a navigare al costo previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena è obbligatorio spedire un SMS al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE con testo INTERNET ON.

I Giga 4G previsti nell’offerta non sfruttati al termine del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo posteriore. Tutte le volte che il cliente raggiungerà la soglia dell’80% di consumo dei GB disponibili ogni mese, otterrà la notifica di un SMS che indicherà i dati residui.

In ogni caso, il cliente può verificare l’attivazione dell’offerta; i successivi rinnovi; la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico restante eseguendo il download dell’app Kena Mobile o facendo il login all’Area Clienti MyKena sul sito www.kenamobile.it o chiamando il numero gratuito 40181.

Le opinioni degli utenti che hanno scelto le offerte Kena Mobile: pro e contro

A questo punto, come al solito, passiamo a considerare in sintesi alcuni dei commenti ed opinioni di coloro che hanno sottoscritto una di queste offerte Kena Mobile. Che aria tira tra i clienti? Vi sono solo elogi o emerge anche qualche critica? Ecco le risposte.

I commenti positivi sulle offerte Kena Mobile

Più di un milione e mezzo di clienti ha scelto questo operatore virtuale, perciò i numeri ci dicono che non possono mancare pareri di chi è soddisfatto della scelta compiuta. Molti hanno notato che la convenienza delle tariffe gioca tutta a favore di Kena. E ciò vale anche per le 3 offerte sopra delineate. Diversi utenti hanno infatti notato che, non dovendo sobbarcarsi i costi di gestione delle infrastrutture di rete e avendo una struttura più snella, gli operatori virtuali possono offrire tariffe a prezzi più economici. Questo vale anche per Kena Mobile, che pur si appoggia a Tim.

Per un buon numero di utenti, inoltre, queste 3 offerte sopra citate si distinguono perchè rispondono a distinte esigenze: sono insomma personalizzate ed elastiche, andando incontro ai desideri della clientela. Inoltre, l’utente è garantito dall’ampio margine di libertà di scelta.

Tanti altri clienti hanno rilevato che la rete veloce 4G opera con efficacia in tutta la penisola, con minuti, sms e Giga a volontà, a prezzi tutto sommato bassi. Ancora, commenti positivi sono individuabili con riferimento alla qualità del segnale e alla linea affidabile.

Ma i pacchetti Kena Mobile sono stati apprezzati anche per la trasparenza dell’operatore. Infatti, sottoscrivendo una di queste offerte, i clienti non hanno trovato brutte sorprese o costi e clausole nascoste, che spuntano da un giorno all’altro e che sono difficile da cancellare. Ecco perchè non manca chi ha elogiato la chiarezza espositiva del sito web ufficiale di Kena Mobile, che brillerebbe per una ben studiata organizzazione dei contenuti e per la mancanza di informazioni di dubbia interpretazione.

Per quanto attiene all’attivazione della SIM, gran parte dell’utenza non rileva problemi o difficoltà che allungano l’iter e circa il servizio clienti, più d’uno ne ha apprezzato la cortesia; la professionalità e la capacità di risolvere problemi e chiarire dubbi emersi.

I commenti negativi sulle offerte Kena Mobile

Ma anche per Kena Mobile e per le 3 offerte viste sopra, come già per tutti gli altri operatori, vale sempre lo stesso discorso: convincere tutti è utopico. E’ possibile così trovare opinioni di chi non è contento della scelta fatta. E ciò specialmente si nota con riferimento agli operatori low cost, di cui fa parte anche Kena: i servizi offerti spiccano per costi bassi, ma è pur vero che qualche punto debole c’è.

Non pochi hanno notato che, in linea generale, il 4G ha velocità entro un massimo di circa 30 Mbps, ma è anche vero che quest’aspetto è opportunamente reso noto dall’operatore nelle pagine delle offerte telefonia sul proprio sito web. Perciò chi sottoscrive queste offerte, sa o dovrebbe saperlo in anticipo.

C’è altresì chi ha segnalato problemi di copertura, connessione e qualità delle telefonate. Infatti, la linea cadrebbe più di una volta, creando a volte spiacevoli inconvenienti. Altri hanno invece notato che il servizio clienti non sempre spicca per cortesia e velocità nelle risposte a dubbi e problemi. Ma come abbiamo già avuto modo di notare altrove, si tratta di un aspetto riscontrabile nella generalità degli operatori della telefonia, sia quelli noti che quelli meno noti.

In effetti, per alcuni vi sono stati anche problemi nell’utilizzo dell’app dedicata e nell’attivazione delle promozioni via web, mentre altri hanno criticato il fatto della mancanza di rete una volta usciti dall’Italia e altri ancora si sono lamentati perchè la Sim talvolta sarebbe inutilizzabile per lo streaming e hotspot.

Qualche problema evidenziato anche con riferimento alla ricarica effettiva nel proprio cellulare e all’iter di portabilità, che non sempre sarebbe così rapido, creando qualche grattacapo a chi sceglie di cambiare operatore, conservando il proprio numero di cellulare. Ma vero è che queste critiche non sono così diverse da quelle che abbiamo già rintracciato altrove, per altri operatori della telefonia.