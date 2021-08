Lo yogurt è conosciuto come un alimento sano ma è realmente così? Purtroppo sugli scaffali dei supermercati si celano dei pericoli che è bene conoscere per la nostra salute.

Lo yogurt è un alimento che nasce dalla fermentazione del latte e possiede un contenuto proteico ad alto valore energetico grazie alla presenza di vitamina B2, minerali, calcio, vitamina A e fosforo. Il prodotto, dunque, è conosciuto come un alimento sano che le famiglie acquistano per sostenere il benessere fisico e la salute del corpo. Eppure, alcune industrie alimentari approfittano del fatto che lo yogurt sia considerato in generale un alimento sano per vendere prodotti che in realtà sono solamente preparazioni dolciarie.

Cosa troviamo sugli scaffali dei supermercati

L’attenzione deve rimanere sempre alta e il controllo degli ingredienti presenti nei prodotti – yogurt inclusi – non deve mai mancare. Alcune industrie riescono a vendere come yogurt alcune preparazione dolciarie composte prevalentemente da zuccheri, coloranti, addensanti sciroppi, aromi, amido e altre sostanze dannose per la salute. Non si tratta di piccole quantità, alcuni prodotti contengono, per esempio, più zucchero della Coca Cola.

Il rischio per il consumatore, dunque, è elevato soprattutto perché pensando di assumere un alimento sano potrebbe mangiarne in grande quantità. Il prodotto finto yogurt contribuirebbe, così, a favorire l’obesità, la dipendenza da zucchero, il diabete e l’alterazione della flora batterica.

Impariamo a distinguere l’alimento sano da altri prodotti simili

E’ fondamentale durante la scelta del prodotto leggere attentamente gli ingredienti per riuscire ad individuare il vero vasetto di yogurt. Inoltre, è importante conoscere la differenza tra questo prodotto alimentare e i probiotici o i latti fermentati. Nello yogurt ci sono solamente due fermenti, il Lactobacillus bulgaricus e lo Streptoccoccus thermophilus. Se sono presenti altri fermenti, il prodotto è differente.

La quantità di zucchero, poi, incide notevolmente sui benefici per la salute. Generalmente lo yogurt bianco naturale o magro contiene circa 4/4,5 grammi di zucchero in ogni vasetto. Questi devono essere i parametri di riferimento per capire quando un prodotto non deve essere comprato perché ricco di zuccheri dannosi per la salute.

La conclusione è che non bisogna fidarsi e acquistare un marchio solo perché sul vasetto c’è scritto “yogurt”. Esistono tanti falsi che possono provocare problemi di salute se assunti regolarmente in grandi quantità. Gli scaffali celano pericoli e anche gli yogurt sono coinvolti.