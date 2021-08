Da Tom Cruise a Elon Musk, da Katy Perry a Sylvester Stallone: ecco cosa succede quando una star mette in vendita la propria villa.

Tom Cruise, Sylvester Stallone, Katy Perry, Elon Musk, Oprah Winfrey. Cos’hanno in comune tutte queste star? Una villa da urlo naturalmente. Magioni solo immaginabili per chi a quel rango non c’è arrivato, piscine incluse, palestre personalizzate, sale hobby grandi quanto appartamenti e, in alcuni casi, dettagli persino più eccentrici. Voliere esotiche magari oppure osservatori astronomici e (quasi) tutto ciò che la fantasia può produrre. Certo, magari non la tigre che nel film Una notte da leoni Mike Tyson avrebbe avuto nella sua villa di Las Vegas.

Una villa di questo genere è naturalmente inavvicinabile. Dei tour guidati possono magari portare a vederle dall’esterno ma per il resto bisogna lasciar correre l’immaginazione. A meno che non siano gli stessi proprietari a rivelare qualche dettaglio, postando qualche foto o girando un video dall’interno. Molto spesso, a meno di non essere veri e propri fan, non si sa nemmeno dove vivano realmente i divi del cinema, della musica o dello sport. Resta il fatto che alcuni contesti, come il mitico ranch Neverland di Michael Jackson, sono davvero da Mille e una notte.

Il vip e la villa in vendita: quanto serve per comprarsela

Cosa potrebbe accadere se il vip decidesse di mettere in vendita la sua villa? O una delle tante, chiaro. Di certo, a dare una scorsa ai prezzi, occorrerebbe essere perlomeno grandi imprenditori per riuscire anche solo ad avvicinarvisi. Tuttavia, per chi ha qualche curiosità da soddisfare, ecco la top 10 delle residenze più famose messe in vendita dai loro proprietari. Davanti a tutti c’è proprio Tom Cruise, con il suo Colorado Ranch: 39,5 milioni di dollari come base di partenza, per 130 ettari, eliporto e pista per motoslitte. A seguire, nientemeno che la residenza della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris: 100 metri quadrati a doppia altezza per 490 mila dollari nel 2004. Ora ne vale 800 mila.

Se si apprezza la costa ovest, si potrebbe guardare alla villa di Sylvester Stallone a Beverly Park, vicino a Los Angeles. Ben duemila metri quadri a 70 milioni. Si resta a Los Angeles anche con Katy Perry, nell’esclusivo quartiere di Beverly Hills. Ben 62 milioni per 400 metri quadrati. Elon Musk, invece, mette in vendita una delle sue case avveniristiche per 31 milioni. Un affare, considerando che il miliardario sudafricano possiede una schiera di ville per quasi 100 milioni di dollari. Questa si trova a San Francisco e offre ben 15 mila mq, nove bagni, giardini e megapiscina. Chissà che non possa interessare…