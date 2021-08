Chiave d’accesso a tutte le piattaforme di servizio pubblico, e non solo, è finalmente possibile ottenere lo Spid anche al supermercato. Ecco dove.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio conosciuto come Spid, si rivela essere la chiave d’accesso a tutte quelle piattaforme di servizio pubblico, per la gestione e la fornitura di servizi. Lo Spid, infatti, offre la possibilità di accedere in modo facile e veloce a qualsiasi ufficio online della pubblica amministrazione e non solo.

A partire dalla Posta, fino ad arrivare ai vari istituti di credito, passando per alcuni servizi online, d’altronde, sono davvero tante le modalità attraverso cui poter richiedere la propria identità digitale. Ma non solo, adesso è possibile ottenere il proprio Spid anche al supermercato. Ma come è possibile? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Spid, ottenere l’identità digitale al supermercato è possibile: cosa c’è da sapere

Necessario per accedere a tutte le piattaforme di servizio pubblico, lo Spid può essere richiesto gratuitamente, semplicemente recandosi presso l’ufficio postale più vicino. Ma non solo, d’ora in poi è possibile ottenerlo anche al supermercato. Questo grazie all’iniziativa lanciata dalle cooperative Coop Reno e Unicoop Firenze, che offrono ai clienti la possibilità di attivare le proprie identità digitali direttamente nei punti vendita abilitati.

Un servizio, quello dello Spid al supermercato, introdotto da Coop e reso possibile grazie a una partnership con l’identity provider Namirial. Al momento disponibile solo nei supermercati Coop Reno e Unicoop Firenze, a breve il servizio sarà esteso anche agli altri supermercati Coop. Per poter ottenere la propria identità digitale, quindi, i soggetti interessati possono recarsi presso l’apposita area dedicata all’interno dei supermercati Coop Reno e Unicoop Firenze previa registrazione.

Quest’ultima deve essere effettuata online o telefonicamente al numero 800 050 760. Una volta effettuata la registrazione si riceverà una e-mail di riepilogo, con tutte le informazioni utili e i documenti da portare con sé presso il punto vendita. A questo punto non bisogna fare altro che recarsi preso la sede di riferimento e ottenere finalmente la propria identità digitale.