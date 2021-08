Tutti i dettagli sulle nuove proposte di lavoro ideate da Enel, che sta cercando nuovi dipendenti in diverse parti d’Italia e non solo

Il periodo non è di certo dei più propizi per trovare un’occupazione lavorativa dignitosa, ma tenendo sempre alta la guardia, qualcosa di tanto in tanto viene fuori. Negli ultimi giorni è circolata una notizia in tal senso a dir poco clamorosa, che ha attirato l’attenzione di molti.

Enel colosso dell’energia a livello nazionale sembra intenzionato ad assumere circa 4000 nuovi dipendenti. Ad annunciarlo è stato l’Amministratore delegato e direttore Generale del gruppo, Francesco Starace. Ma non finisce qui. Per gli anni a venire dovrebbero essere messe sotto contratto altre 12000 unità.

Nuove assunzioni Enel: profili richiesti e posizioni aperte

Dunque, un ciclo di assunzioni che dovrebbero essere completate entro la fine del 2026. Al momento Enel vanta circa 65mila dipendenti distribuiti in vari paesi del mondo. Andiamo quindi a vedere quali sono i requisiti richiesti e quali sono le posizioni che dovranno essere occupate per incrementare l’organico aziendale.

Concentrandoci nello specifico sull’Italia, ecco alcune figure che potrebbero candidarsi:

Diplomati con posizioni tecnico-operative,

Ingegneri civili,

Project planner e cost engineer,

Software developer,

Consulenti di Spazio Enel,

Specialisti in recupero crediti,

Data analyst,

Responsabili risorse umane,

Addetti alle vendite,

Esperti energia solare,

Addetti al marketing,

Customer care specialist,

Compliance specialist,

Navigando sul portale officiale sono reperibili anche delle opportunità di lavoro in altri paesi, visto che il gruppo opera a livello mondiale. Vanta infatti un fatturato annuo di circa 65 miliardi di euro ed è la 73esima azienda del pianeta in termini di fatturato.

Per avanzare la propria candidatura non bisogna fare altro che collegarsi al sito dell’Enel nell’apposita sezione dedicata alle offerte di lavoro. È possibile inoltre proporsi spontaneamente in ogni periodo dell’anno caricando il proprio CV sul sito.

Tentar non nuoce e magari si può essere presi in considerazione per un colloquio conoscitivo. Una skill importante può essere la conoscenza dei nuovi sistemi ecologici volti a favorire l’ecosostenibilità. La direzione ormai è questa. Chi vuole entrare in Enel deve avere una certa consapevolezza di ciò.