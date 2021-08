Cashback, i soldi dovrebbero essere arrivati a tutti, se non è così, ecco i passaggi per presentre reclamo alla Consap

Sono partiti lo scorso 12 agosto e dovrebbero ormai aver raggiunto tutti i richiedenti. Parliamo dei pagamenti del Cashback di Stato. Abbiamo già parlato di soluzioni per chi non riceve il bonifico, ma intanto per presentare ricorso, non c’è poi così tanto tempo.

La maggior parte dei cittadini aderenti all’iniziativa hanno già visto apparire i 150 euro nelle proprie caselle bancarie, grazie a Consap, la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici che ricorda: per presentare reclamo, c’è tempo fino al 29 agosto 2021.

Cashback: cosa fare se non è arrivato il bonifico

Per accorgersi dell’avvenuto pagamento, non bisogna fare altro che controllare in maniera costante il proprio conto corrente, soprattutto perché bisogna tener conto di una cosa: l’app Io, serve sì per prender parte al programma, ma non ha disponibilità di notifica per ogni avvenuto pagamento. Controllare sempre che l’IBAN inserito sia corretto, ma se entro il 31 agosto non arriva nessun rimborso, qualcosa non va.

Il 29 agosto è tenuta come data ultima per i reclami di chi non ha visto contabilizzare il Cashback accumulato nel primo semestre dell’anno. Bisogna capire come mai le transazioni non siano state ritenute corrette ai fini del bonus. Ed ecco, cosa ci mette a disposizione la stessa Consap.

