Mai sottovalutare problematiche di muffa alle pareti. Non è solo una questione estetica ma anche (e soprattutto) di salute.

Angoli nascosti, pareti “esposte a nord”, condensa, perdite e quant’altro. Difficile che a qualcuno non sia mai capitato, almeno una volta, di avere un problema di muffa dentro casa. E di certo non è bello. Le pareti o i soffitti si colorano di uno sgradevole colore verdastro, anche più scuro in alcuni casi, dandoci la sensazione precisa che qualcosa non vada dentro casa nostra. Le ragioni, come detto, possono essere tante. Il comune denominatore, però, resta sempre lo stesso: non solo si tratta di un evidente danno estetico ma anche di un potenziale problema salutare.

Molto spesso si tende a sottovalutare il problema. Ma sempre di un problema si tratta. E intervenire nel modo giusto è essenziale, non solo per risolvere la questione a livello estetico ma anche per scongiurare eventuali conseguenze per chi abita nell’appartamento. Sì, perché la muffa non si trova solo sulle pareti ma, inevitabilmente, lievita anche lontano dai muri, finendo per essere inalata in diverse forme.

Muffa in casa, il problema è nell’aria: le (possibili) conseguenze

La muffa si sposta nell’aria che respiriamo e non solo: spesso diventiamo noi stessi il veicolo della diffusione, finendo per contribuire alla sua propagazione. La questione, molto spesso, riguarda l’umidità, la quale fa in modo che avvenga la propagazione sulle pareti, con la conseguente rovina dell’intonaco. A volte si tratta di infiltrazioni, quindi il problema potrebbe essere ancora più grave. Il logoramento è continuo e progressivo, arrecando potenziali danni strutturali all’edificio intero, con possibili serie conseguenze se il problema non viene preso in tempo.

In secondo luogo, come riferisce anche il Ministero della Salute, gli effetti negativi finiscono anche su chi vive all’interno dell’appartamento. Si tratta soprattutto di danni funzionali del sistema respiratorio, con possibile asma e sintomi come mal di testa. Naturalmente, più la persona è fragile (bambini, anziani o con disabilità) e più i rischi saranno elevati. Addirittura, secondo i medici, alcuni bambini potrebbero soffrire di tosse diurna e notturna proprio a causa della muffa sulle pareti. Ecco perché è necessaria la prevenzione: intervenire sul problema significa scongiurare diverse problematiche. E decisamente non solo di intonaco.