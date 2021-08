Le attese all’esterno delle cabine telefoniche. Prima ancora il cambio delle monete. Poi l’attesa chiamata.

Quel colore anomalo, l’odore più ferroso che mai, ed il prezioso utilizzo che se ne faceva, rendono i gettoni telefonici oggetti dal fascino indiscusso. Pezzi di Italia ormai smarriti nel tempo. Le attese all’esterno delle cabine telefoniche per il proprio turno, che non arrivava mai, il cambio delle monete o banconote in gettoni, dal valore di 200 lire l’uno. Tutti pezzi di un mondo, di un dimensione che difficilmente, oggi, si riuscirebbe ad immaginare.

Il gettone telefonico soffre prima l’avvento delle schede telefoniche e di pari passo quello dei telefoni cellulari. Man mano la sua figura diviene sempre più rara e di conseguenza preziosa, fino alla messa in circolazione dell’euro, che farà di questi preziosi oggetti, pezzi da collezione. Gettoni telefonici in ottimo stato possono avere una valutazione davvero inaspettata, valutazione che potrebbe anche spingere a metterli in vendita.

Gettoni telefonici, valore serie per serie: i cosiddetti codici identificativi

Raro e di assoluto valore, il gettone telefonico lega il proprio “splendore” se cosi possiamo dire al suo stato di mantenimento. Dalla nascita del gettone telefonico, fino alla sua definitiva dismissione, abbiamo assistito a numerose fasi, caratterizzate da una sorta di numero di serie per ogni gettone. Dai primi, targati Stipel, annata 1927 che oggi arrivano a a valere anche 90 euro a pezzo, fino a quelli datati 1978, sigla 7809, dal valore singolo di 15 euro.

Sigla 7803 dal valore massimo di 20 euro, mentre la sigla 7607 ruota intorno ad i 30 euro. 7502, 7706, 7803, 7901, 8011 non superano i 15€, mentre dal valore, dalla valutazione nettamente superiore, fino a circa 50 euro, troviamo i gettoni con le sigle 6504, 7110, 7304, 7412, 7704. Un bel mondo, a conoscerlo bene. Una dimensione per certi versi parallela a quella delle monete, con le quali i gettoni erano spesso interscambiabili. Pezzi di storia passati, schegge impazzite di un passato che seppur molto recente, nemmeno è immaginato dalle nuove generazioni. Il gettone telefonico è infatti un pezzo di storia italiana, che ritorna negli ambienti del collezionismo più serio e deciso che mai.